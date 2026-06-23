Benissa, a la vanguardia en salud y sostenibilidad con la digitalización del tratamiento de agua en su piscina municipal

El Ayuntamiento de Benissa, a través de la mercantil pública Benissa Impuls, continúa avanzando en la modernización de sus instalaciones públicas con la implantación de un innovador sistema de tratamiento y control digitalizado del agua en la piscina municipal climatizada. Esta actuación refuerza la apuesta del municipio por la salud, la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

La piscina, que ya fue referente durante la crisis sanitaria de la covid-19 al incorporar un sistema pionero de tratamiento del aire mediante plasma frío, da ahora un nuevo paso con la incorporación de la tecnología EPOX y la plataforma de gestión inteligente Watersite®, desarrolladas por Geodesic Innovations.

Agua más saludable sin productos químicos

El nuevo sistema utiliza procesos de electroporación y oxidación avanzada para eliminar microorganismos de forma física, sin necesidad de recurrir a los métodos tradicionales basados en la utilización intensiva de productos químicos.

Gracias a esta tecnología, los usuarios disfrutarán de una experiencia de baño más saludable, con agua cristalina, sin olor ni sabor a cloro y sin las molestias asociadas habitualmente a los tratamientos químicos, como irritaciones en ojos, piel y mucosas o determinadas reacciones alérgicas y respiratorias.

Control digital en tiempo real

La plataforma Watersite® permite monitorizar de forma continua y remota parámetros clave como el pH, la conductividad, la turbidez, la presión de los filtros y los niveles de desinfección.

Este sistema de gestión inteligente facilita la detección temprana de incidencias, optimiza el funcionamiento de la instalación y garantiza el cumplimiento permanente de los estándares sanitarios.

Menos consumo de agua y energía

Además de mejorar la calidad del agua, la nueva tecnología supone un importante avance en sostenibilidad y eficiencia.

Entre sus principales beneficios destaca una reducción de hasta el 80% en el agua de reposición necesaria para el funcionamiento de la piscina. Esta disminución del consumo hídrico conlleva también un importante ahorro energético, al reducir la cantidad de agua que debe calentarse diariamente, disminuyendo así la huella de carbono de la instalación.

Asimismo, la automatización de los procesos permitirá reducir alrededor de un 30% el tiempo destinado a tareas de mantenimiento relacionadas con el tratamiento del agua.

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Con esta actuación, Benissa consolida su posición como un municipio comprometido con la innovación, la salud pública y la gestión eficiente de los recursos, incorporando soluciones tecnológicas avanzadas que mejoran el servicio ofrecido a la ciudadanía y reducen el impacto ambiental de sus instalaciones.