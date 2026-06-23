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De "calitas" con "toldazo" en Xàbia

Vuelve la moda de plantar las carpas en las calas de la Granadella y la Barraca

La sombra se cotiza: sombrillas y una carpa en la Granadella de Xàbia

La sombra se cotiza: sombrillas y una carpa en la Granadella de Xàbia / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Calas de madrugón y de codiciada sombra. Xàbia ya baja la barrera en sus calas de la Granadella y la Barraca. Salva el colapso de coches. Los bañistas que quieren bajar con el coche llegan casi al amanecer, antes de que no quede aparcamiento y antes de que los controladores echen la barrera. También algunos de esos bañistas que saltan de la cama para coger el coche y estar los primeros en las calas no se contentan con plantar las sombrillas. Montan "campamento". Ha vuelto la moda de levantar carpas. La sombra, ahora que el sol aprieta de lo lindo, se cotiza. Y también hay "codazos" (figurados) por pillar orilla. Hay bañista que despliegan carpas. Día de "calitas" en Xàbia con "toldazo" para estar a sus anchas.

Las calas son estrechas. Las carpas agarran un trozo de grava. Los bañistas colocan debajo mesas y sillas. Es una "habitación" (un saloncito) con vistas. Las normativas de uso de playas en Xàbia precisa que ese uso de la playa es pelín abusivo. Está bien extender las toallas y clavar los sombrillas, pero montar una carpa ya se considera pasarse de la raya.

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Fiebre y masificación de "calitas"

La forma de disfrutar de las calas ha cambiado una barbaridad. Hay fiebre de "calitas". Se han masificado. Los ayuntamientos (los de Xàbia, el Poble Nou de Benitatxell y Dénia) se han visto obligados a tomar medidas para evitar la invasión de coches. Y luego hay bañistas que no tienen suficiente con zambullirse en unos espacios naturales frágiles y de gran valor natural y paisajístico. Clavan la carpa. Se reservan un pedacito de playa.

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