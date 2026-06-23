Calp te abre las puertas y te muestra el mosaico circular de Banys de la Reina como nunca lo habías visto

Tras presentar hace unos meses las visitas virtuales a la Muralla Roja, el Ayuntamiento de Calp ha llevado a cabo el proyecto de virtualización de las visitas a enclaves turísticos destacados del municipio como el Penyal d’Ifac, el yacimiento arqueológico de Banys de la Reina y los murales del casco antiguo, además del Museo de Historia de Calp, en la Casa de la Senyoreta.

Se trata de una de las iniciativas incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea - Next Generation EU con un coste de 186.194,8 euros.

El objetivo es acercar estos espacios de una forma accesible e interactiva a la población, algunos de los cuales no se pueden visitar por no estar abiertos al público o porque tienen el cupo de visitas lleno o bien porque no son accesibles a colectivos con problemas de movilidad.

Los murales "trompe l'oeil" del casco antiguo de Calp / Levante-EMV

Estas visitas virtuales se podrán realizar a través de la web de Turismo – calpe.es – o bien, a través de las gafas de realidad aumentada disponibles en las oficinas de Turismo, para una experiencia más inmersiva.

Los trabajos han combinado fotografía panorámica de alta resolución, recorridos virtuales 360º, grabaciones aéreas mediante dron y técnicas de escaneado y modelado 3D en aquellos elementos donde era necesario obtener una representación digital más precisa del patrimonio.

Se ha creado un visor gigapíxel interactivo de Calp que permite explorar el municipio con un gran nivel de detalle e integra puntos de interés, recorridos virtuales y acceso directo a los distintos recursos patrimoniales y turísticos digitalizados.

Un guía para "subir" al Penyal d'Ifac / Levante-EMV

La virtualización de Banys de la Reina incluye una reconstrucción histórica en 3D del conjunto arqueológico y recreaciones inmersivas 360º que permiten al visitante comparar el estado actual del yacimiento con su aspecto original. De hecho, las personas que participen en las visitas guiadas al yacimiento tendrán la oportunidad de contemplar la recreación de este conjunto patrimonial de una forma inmersiva con las gafas de realidad aumentada que se pondrán también a su disposición en el enclave arqueológico. Estas visitas virtuales incluyen audioguías en cinco idiomas.

Personajes que son cicerones

En el caso del Penyal d’Ifac, la visita virtual contempla recorridos inmersivos y contenidos audiovisuales interactivos que permiten descubrir uno de los espacios naturales más emblemáticos de la Comunidad Valenciana desde perspectivas únicas. La experiencia incorpora personajes virtuales en 3D que actúan como guías digitales, y acompañan al visitante en el recorrido.

La virtualización de los murales del casco antiguo forma parte del proyecto de Museu d’Art Urbà que se presentará próximamente y que permitirá poner en valor este conjunto artístico mediante una experiencia digital accesible para residentes y visitantes. El Museo de Historia de Calp, situado en la Casa de la Senyoreta, ha sido también digitalizado al no ser un edificio accesible. Se ha creado un recorrido virtual inmersivo en 360º, lo que permitirá a los visitantes conocer el patrimonio etnológico y la historia local de Calp de forma interactiva y accesible. Incluye también audioguías en cinco idiomas.

El proyecto se completa con dos vídeos divulgativos sobre los dos yacimientos arqueológicos del municipio, Banys de la Reina y la Pobla medieval d’Ifac, que serán proyectados en el Museo de Historia de Calp.

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Las oportunidades tecnológicas

“Gracias a estas tecnologías, los visitantes podrán recorrer virtualmente los espacios, explorar diferentes puntos de interés, acceder a contenidos interpretativos y disfrutar de vistas que, en algunos casos, resultan difíciles de apreciar durante una visita convencional. En el caso de los espacios arqueológicos y patrimoniales, la digitalización permite además conservar y difundir el patrimonio de una forma innovadora, facilitando su conocimiento tanto a residentes como a visitantes”, ha señalado la concejala de Planificación turística, Mireia Ripoll.