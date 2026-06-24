Otro incendio sofocado a todo correr: arde un camión en la AP-7 en Gata y la rápida extinción evita que las llamas prendan en la montaña
El fuego obligó a cortar los carriles en dirección a València
La víspera de Sant Joan fue de mucho fuego, el recreativo de saltar las hogueras (en Xàbia, sobre todo, pero también en Teulada, Benissa o Calp), y el que asusta, el de los incendios inopinados que amenazan las masas forestales de la Marina Alta. Además del incendio que se declaró en la partida de Tarraula de Xàbia, en una espesa pinada (los bomberos del Consorcio de Alicante y Protección Civil lo sofocaron rápidamente), ocurrió otro espectacular fuego en la AP-7, en el tramo que pasa por Gata de Gorgos. Se prendió fuego un camión. Quedó envuelto en una bola de fuego.
La respuesta también fue inmediata. Acudieron los bomberos del Consorcio. Sofocaron las llamas, que, eso sí, provocaron un gran estropicio en el camión. Los bomberos evitaron que el fuego prendiera en la montaña. Estaba a metros de una masa forestal. Protección Civil Gata-Pedreguer destacó la rápida actuación fue clave para contener el fuego y lograr que no se propagara.
Incidencia en el tráfico
Se tuvo que cortar el tráfico en el carril de circulación en dirección a València. Luego, al sofocar los bomberos las llamas, se empezó a restablecer el paso de vehículos. Finalmente, se retiró el camión siniestrado y ya se pudo circular con toda normalidad.
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