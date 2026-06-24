Muere un vecino de 43 en Dénia tras reñir con otro residente, que le propinó un puñetazo y tiró al suelo
Ha ocurrido esta tarde, sobre las 18 horas, en una urbanización de la playa de les Deveses y el presunto homicida, de 59 años, ha llamado a la Policía para avisar de lo que había hecho; está detenido
Conmoción en una urbanización de Dénia. Un hombre de 43 años ha muerto como resultado de una pelea con un vecino con el que mantenía un enfrentamiento, según ha confirmado este diario en fuentes policiales. Durante la pelea, al recibir un puñetazo, la víctima se ha golpeado la cabeza con el suelo y ha muerto. Como consecuencia de estos hechos, ha sido arrestado el presunto autor de los hechos como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia.
Los hechos han ocurrido sobre las 18.00 horas de este miércoles en un complejo residencial situado en primera línea de playa frente a Les Deveses, la urbanización Palovi. Agresor y víctima mantenían un conflicto vecinal que ha desembocado en una agria discusión y una fuerte pelea a puñetazos en la zona de aparcamiento de la urbanización. Sin embargo, uno de estos golpes ha arrojado a la víctima al suelo, que ha acabado perdiendo la vida como consecuencia del golpe en la cabeza.
Llamada a la Policía
El presunto autor del homicidio es un hombre de nacionalidad belga de 59 años, que ha sido quien ha llamado a la Policía Nacional para alertar de lo que había ocurrido. Al ver que no respondía, le ha tomado el pulso y ha comprobado, horrorizado, que no tenía. Hasta el lugar los efectivos sanitarios han comprobado que la víctima estaba fallecida y han certificado su defunción. Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado la comisión judicial que ha procedido al levantamiento del cadáver. Los médicos del Instituto de Medicina Legal deberán ahora practicar la autopsia para precisar con exactitud las causas de la muerte.
El presunto autor ha sido detenido por un delito de homicidio por imprudencia y trasladado a la Comisaría de Dénia, mientras se ultiman las diligencias para ponerlo a disposición judicial.
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