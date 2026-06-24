Unas 14.400 personas saltaron los "focs" en Xàbia y todas las asistencias sanitarias, en total 26, fueron de carácter leve

Una avalancha de personas. Las calles de Xàbia, un río de gente. La "nit de los focs de Sant Joan" es uno de los acontencimientos festivos más multitudinarios de la Marina Alta. Y ya hay cifras. Participaron unas 14.400 personas. Saltaron las hogueras con "trellat". La noche terminó con 26 asistencias sanitarias. Es un número muy pequeño para la magnitud de esta fiesta. Además, todos los que necesitaron de atención sanitaria presentaban lesiones de carácter leve. Doce participantes sufrieron quemaduras leves, ocho contusiones y seis heridas. Se trasladó a tres personas al Centro de Salud.

El balance es extraordinariamente positivo. Una fiesta tan multitudinaria y en la que hay fuego de por medio (saltar las hogueras, quemar la gran hoguera de trastos viejos y luego el correfoc) siempre entraña riesgos. El dispositivo preventivo y de seguridad y la insistencia en que se siguieran a rajatabla los consejos a la hora de saltar los "focs" hicieron posible acabar la noche sin grandes sobresaltos.

Fuentes municipales han subrayado que el éxito de que la fiesta se desarrollara con normalidad estriba en "la solidez de un dispositivo compuesto por más de 80 profesionales y voluntarios de la seguridad y las emergencias".

Alfons Padilla

En el despliegue participaron la Policía Local y la Guardia Civil; Protección Civil con 4 motobombas y 20 voluntarios; voluntarios de Balcón al Mar con 2 motobombas y 12 voluntarios; Cruz Roja con 4 ambulancias, un vehículo de intervención rápida y 14 sanitarios; Amigos Europeos con 2 ambulancias y 4 sanitarios, y bomberos del Consorcio de Alicante con una autobomba y 4 bomberos.

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Implicación de profesionales y voluntarios

"Un año más, hemos conseguido que un acontecimiento multitudinario se desarrolle con total normalidad. Y todo esto es gracias a la implicación de los componentes de todos los organismos que participaron. Su implicación, profesionalidad y absoluta dedicación han vuelto a demostrar que la coordinación entre profesionales y el voluntariado es la mayor garantía de éxito para nuestro municipio", han destacado desde el ayuntamiento.