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El sol cae a plomo y causa el hundimiento de un tejado en Xàbia

La acera ha quedado repleta de escombros y tejas y, por suerte, nadie pasaba por allí en ese momento

La acera ha quedado repleta de cascotes y tejas

La acera ha quedado repleta de cascotes y tejas / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Insólito es poco. Que se hunda un tejado cuando llueve a cántaros, puede pasar, pero que se venga abajo por el sol es el puro ejemplo de que el cambio climático hace estragos a sol y sombra. Un tejado de un negocio de pilates de la avenida Palmela, el principal vial de acceso a Xàbia, se ha hundido con gran estruendo esta mañana, sobre las 10 horas. Los pocos testigos han pensado que era una explosión. Pero, según han indicado las fuentes consultadas por este diario, el motivo ha sido la incidencia del sol y la dilatación de la estructura de metal que sostiene las tejas. El tramo del tejado del voladizo se ha derrumbado. El estropicio es importante. No obstante, serán los arquitectos quienes determinen la causa exacta del derrumbe.

El sol cae a plomo. Ahora mismo en Xàbia, en la partida Julians, se está registrando una temperatura de 35º (datos de Meteoxàbia y de Avamet). Es la más alta de la Marina Alta. El calor aprieta de lo lindo.

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Cascotes y tejas

El tramo de acera que está delante de este local de pilates ha quedado repleto de cascotes y tejas. La Policía Local lo ha precintado. Por suerte, cuando se ha venido abajo el tejado, no pasaba nadie por la acera. Xàbia, después de la intensa "nit de Sant Joan", se ha desperezado poco a poco. Pero los pocos testigos sí se han llevado un susto de aúpa.

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