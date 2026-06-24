Susto antes de la "nit de Sant Joan" en Xàbia: se declara un incendio en una espesa pinada
Los bomberos y Protección Civil sofocaron con rapidez un fuego que podría haber extraordinariamente peligroso por originarse en un bosque de tupida vegetación en la partida de Tarraula
Primer susto del verano en Xàbia. Antes de iniciarse la "nit de Sant Joan", que es fiesta grande en este municipio (una multitud salta las hogueras que se prenden en el centro urbano), se declaró un incendio forestal en una densa pinada de la partida de Tarraula. El fuego era extremadamente preocupante. Este bosque tiene una tupida, casi impenetrable, vegetación. Hay chalés cerca.
La respuesta fue inmediata. Desde el Poble Nou de Benitatxell captaron con cámaras la columna de humo. Se ve claramente que el incendio estaba metido en la espesura. Se dio aviso en seguida a la Policía Local de Xàbia. Acudieron Protección Civil y los bomberos. Jugó a favor de las labores de extinción que no soplaba ni pizca de viento. El incendio se logró controlar y extinguir con gran rapidez. Se evitó que las llamas se propagasen y creciera sobremanera la dificultad de la extinción.
Primer susto del verano
Todo quedó en un susto. Es el primero del verano en Xàbia. Y llegó cuando este pueblo se entrega a la celebración del fuego. Pero las hogueras del pueblo, festivas y multitudinarias (un aquelarre) son de muy distinta naturaleza a esos incendios que ennegrecen las montañas.
- Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
- Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas
- Más y más atunes: el espectáculo de descargar los enormes túnidos en el puerto de Xàbia
- Un joven fallece al precipitarse del acantilado en la cala Advocat de Benissa
- Sospechoso accidente en la AP-7 entre Ondara y Benissa: el conductor de uno de los coches escapa a la carrera por los bancales
- La puerta azul se pone verde: los docentes transforman un icono turístico valenciano y de Xàbia
- Ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida': Vicent Grimalt dimite tras 11 años de alcalde de Dénia y repite en su discurso las palabras 'estima corazón pálpito' y 'latido
- Renace el Tosalet: Xàbia recuperará su gran club social inaugurado en 1967