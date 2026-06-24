Susto antes de la "nit de Sant Joan" en Xàbia: se declara un incendio en una espesa pinada

Primer susto del verano en Xàbia. Antes de iniciarse la "nit de Sant Joan", que es fiesta grande en este municipio (una multitud salta las hogueras que se prenden en el centro urbano), se declaró un incendio forestal en una densa pinada de la partida de Tarraula. El fuego era extremadamente preocupante. Este bosque tiene una tupida, casi impenetrable, vegetación. Hay chalés cerca.

Los efectivos de Protección Civil refrescan la zona / Levante-EMV

La respuesta fue inmediata. Desde el Poble Nou de Benitatxell captaron con cámaras la columna de humo. Se ve claramente que el incendio estaba metido en la espesura. Se dio aviso en seguida a la Policía Local de Xàbia. Acudieron Protección Civil y los bomberos. Jugó a favor de las labores de extinción que no soplaba ni pizca de viento. El incendio se logró controlar y extinguir con gran rapidez. Se evitó que las llamas se propagasen y creciera sobremanera la dificultad de la extinción.

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Primer susto del verano

Todo quedó en un susto. Es el primero del verano en Xàbia. Y llegó cuando este pueblo se entrega a la celebración del fuego. Pero las hogueras del pueblo, festivas y multitudinarias (un aquelarre) son de muy distinta naturaleza a esos incendios que ennegrecen las montañas.