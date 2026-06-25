La alcaldía de Rafa Carrió en Dénia comienza con problemas técnicos: rechina la megafonía

Rechina la megafonía. Rafa Carrió, de Compromís, ha vivido esta tarde su primer pleno ordinario como alcalde de Dénia. Ha demostrado temple y paciencia para lidiar con los problemas técnicos. Los micrófonos se acoplaban. Emitían un estridente pitido. Era como si se hubiera metido una chicharra veraniega en la megafonía. Poco a poco, la megafonía ha entrado "en calor". El chirrido se ha ido reduciendo. Al final, Rafa Carrió ha salido airoso de ese contratiempo tecnológico. Ha sido un pleno relámpago de 19 minutos.

Se ha "votado" (cosa pelín sorprendente) la renuncia al acta de concejal de Vicent Grimalt, del PSPV, quien ha sido alcalde durante los últimos 11 años. El punto era tomar conocimiento de la dimisión. Pero se ha votado y todos han dicho "sí". Renunciar es una decisión personal e intransferible. Declina a entrar de concejala por motivos personales la siguiente en la lista, Raquel Martín. Entrará de concejal Juan Sapena, que ya estuvo en la anterior legislatura.

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Las imágenes de la investidura de Rafa Carrió, de Compromís, como alcalde de Dénia / A. P. F.

La oposición no ha apretado a Carrió en su primer pleno. El PP ha lanzado algunas preguntas sobre deficiencias urbanas. Pero todo ha sido una balsa de aceite. En el inicio de esta nueva era, solo el dichosa "chicharra" de la megafonía ha puesto en aprietos al alcalde.