Dénia ya es "Ciudad de la Ciencia y la Innovación"

El alcalde de Dénia, Rafa Carrió, el concejal de Recursos Humanos, Paco Roselló, y la técnica de Prevención de Recursos Humanos y Calidad, Lorena Estruch, han asistido esta semana al acto de entrega de las distinciones “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” 2026, presidido por la secretaria general de Innovación, Teresa Riesgo, que tuvo lugar en Picanya.

Dénia ha recibido esta distinción, que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) a través de la Red Innpulso (red de ciudades de la ciencia y la innovación), junto a otras dieciocho localidades: Alicante, Córdoba, Elx, Torrevieja, Alboraia, Almassora, Chiclana de la Frontera (Cádiz), Mogán (Las Palmas), Mollet del Vallès (Barcelona), Montilla (Córdoba), Palencia, Tres Cantos (Madrid), Vic (Barcelona), Alfaro (La Rioja), Baltanás (Palencia), Mengíbar (Jaén), Onil y la anfitriona de este año, Picanya. Con la incorporación de estos municipios, ya son 128 las ciudades que conforman la Red.

En su intervención, la secretaria general de Innovación reafirmó el compromiso del Gobierno de España con la Red Innpulso “como una herramienta esencial para trasladar el conocimiento científico y tecnológico a la vida cotidiana de la ciudadanía y construir ciudades más resilientes, sostenibles y capaces de afrontar los desafíos del siglo XXI”.

Riesgo recordó que la Red Innpulso constituye un espacio de cooperación en el que las ciudades comparten soluciones innovadoras para mejorar los servicios públicos, desde sistemas inteligentes de movilidad, gestión eficiente del agua y alumbrado sostenible hasta iniciativas de innovación social que fortalecen la participación ciudadana y los vínculos comunitarios.

Dénia acordó en pleno el pasado mes de noviembre presentar su candidatura a la distinción “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” que ahora se le ha otorgado. La solicitud exponía que Dénia ya dispone de “un marco estratégico sólido y plenamente alineado con los criterios de la convocatoria integrado por la Agenda Urbana Dénia 2030; la Oficina de la Innovación y la Creatividad; la estrategia Smart City y un ecosistema local de innovación muy activo con la Universidad de Alicante (Gasterra y Laboratorio Marino), UNED Dénia, CEDMA, CREAMA y otras entidades relacionadas con la innovación y el emprendimiento.

Noticias relacionadas

Gobierno abierto

Asimismo, la candidatura destacaba las “múltiples iniciativas de innovación, sostenibilidad y transformación digital” que ha desarrollado el Ayuntamiento de Dénia durante los últimos cinco años. Entre ellas, los proyectos de administración electrónica, gobierno abierto y digitalización de servicios; iniciativas de eficiencia energética, movilidad sostenible e infraestructuras inteligentes o de innovación social, económica y gastronómica.