Dénia repararà aquest estiu la deteriorada coberta de la graderia de la pista d'atletisme
La graderia s'ha precintat de manera preventiva
L'Ajuntament de Dénia aprofitarà els mesos d'estiu per actuar sobre la coberta de la graderia de la pista d'atletisme del Poliesportiu Municipal, després que una inspecció tècnica haja detectat un deteriorament en diferents elements de l'estructura que fa necessària una intervenció preventiva.
La revisió, realitzada la setmana passada, recomana restringir l'accés a la graderia fins que es complete l'informe tècnic que determinarà l'abast definitiu de l'actuació. Per aquest motiu, s'ha procedit al seu precinte de manera preventiva, mentre la resta de la instal·lació on es practica esport continuarà funcionant amb normalitat.
En les pròximes setmanes es completarà l'informe tècnic, que determinarà si és possible conservar part de la coberta actual o si serà necessari retirar-la completament. Paral·lelament, l'Ajuntament ja està treballant per a agilitzar tots els tràmits necessaris, tant per a executar l'actuació d'emergència que corresponga com per a redactar el projecte de la futura coberta, amb l’objectiu que l’inici de la nova temporada es veja afectat el mínim possible.
Els entrenaments sí poden desenvolupar-se
Durant aquest temps, la graderia romandrà tancada per motius de seguretat, però la pista d'atletisme continuarà oberta, així com els vestuaris de les grades, accessibles per la banda de darrere.
Els accessos es realitzaran pels itineraris habilitats, tant pels laterals com per la part posterior de la instal·lació, de manera que els entrenaments i la resta d'activitats previstes podran desenvolupar-se amb normalitat.
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