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La "nit de Sant Joan" dejó 7.350 kilos de basura en las playas de Dénia

Los servicios de limpieza se afanaron en retirar los residuos y tener todo el litoral desde bien temprano limpio como una patena

Uno de los camiones de la empresa de basura cargado hasta los topes de residuos playeros

Uno de los camiones de la empresa de basura cargado hasta los topes de residuos playeros / Levante-EMV

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Teresa Andreu

Dénia

Todos a la playa. La "nit de Sant Joan" es de rituales. Está prohibido prender fuego en las playas de Dénia. Pero está la liturgida de bañarse. Cenar a la orilla del mar también atrae la buena suerte. Pero en lo que no hay catársis es en lo de concienciarse y dejar las playas más limpias de lo que estaban.

Un operario recoge las bolsas de basura abandonadas junto a las papeleras

Un operario recoge las bolsas de basura abandonadas junto a las papeleras / Levante-EMV

La "nit de Sant Joan" dejó 7.350 kilos de basura en las playas de Dénia. Los que dejaron los residuos fueron los incívicos. Las papeleras estaban rodeadas de bolsas de desperdicios.

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Más concienciación

Los servicios de limpieza se afanaron en retirar la basura y dejar desde bien temprano el litoral limpio como una patena. Se reforzó el servicio. Entre los desechos que encontraron en las playas había sillas plegables rotas, latas de bebida o envases de alimentos. Estas fiestas playeras son refrescantes y divertidas. Hay que avanzar en concienciación. Poco cuesta recogerlo todo, separar los residuos y luego buscar los contenedores y tirar la basura en su depósito correspondiente.

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