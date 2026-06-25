Trágica riña vecinal en Dénia: el presunto homicida y la víctima vivían pared con pared y se enzarzaban por el ruido y la ocupación del aparcamiento

Los vecinos están todavía sobrecogidos. Conocían el enconado conflicto que mantenían el vecino de 59 años de nacionalidad belga (hace años que vive con su familia en España) y el residente de 43. Ayer volvieron a enzarzarse. El primero propinó un puñetazo al otro vecino, que, al caer al suelo, se golpeó la cabeza y murió. "Habían llegado otras veces a las manos, pero no pensábamos que la cosa acabaría tan mal", han indicado vecinos de este tramo de la playa de les Deveses de Dénia (carrer Riu Grande). El vecino de 59 años permanece detenido en la comisaría de la Policía Nacional. Está acusado de un delito de homicidio por imprudencia. Avisó a la policía cuando, horrorizado, comprobó que su adversario no tenía pulso. Mañana pasará a disposición judicial.

Nicolás Ivars, que vive en la urbanización colindante, ha confirmado que los residentes de la zona sabían de la mala relación de estos dos vecinos. Ha asegurado que las peleas fueron más allá de los insultos y que incluso se habían denunciado y acudieron al juzgado. También otros vecinos han confirmado que ya antes habían mantenido fuertes altercados.

La rampa y la silla de ruedas de la chica cuyo padre está detenido por un delito de homicidio imprudente / A. P. F.

El presunto agresor y su víctima vivían pared con pared. Sus apartamentos están en la planta baja de la urbanización Palovi, en la playa de les Deveses. El ahora detenido residía aquí con su esposa y su hija con diversidad funcional (la chica tiene, según han indicado los vecinos, 22 años). Había construido una rampa para poder bajar a la hija, que va en silla de ruedas. "Todos los días la lleva a la playa", ha indicado Nicolás.

Este vecino se enzarzaba con el otro al entender que aparcaba a propósito su coche y hasta una furgoneta en los espacios que dificultaban pasar con la silla de ruedas. La finca es pequeña y los vecinos estacionan los coches dentro de la parcela, pero en un espacio bastante reducido. La ocupación del aparcamiento era el principal motivo de discordia. El padre de la chica con diversidad funcional también hizo los trámites para lograr que se pintaran dos plazas reservadas para aparcar la furgoneta adaptada ante la urbanización. En pleno verano, es complicadísimo aparcar en esta calle, que está repleta de los coches de los bañistas.

Discusiones también por el ruido

Los residentes han asegurado que estos dos vecinos se habían peleado también por el ruido. El ahora detenido le recriminaba al otro vecino que pusiera la música demasiado alta y que armara escándalo.

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Los vecinos consultados lamentan "profundamente" que este conflicto vecinal haya acabado de manera trágica. Están consternados. Nunca imaginaron que las peleas acabarían de tan mala manera. Eso sí, admiten que sabían que había un irreconciliable conflicto de convivencia. Pensaban que, al final, una de las dos familias terminaría vendiendo el apartamento.