Vuelven los desmanes náuticos a Xàbia: fondean en la zona de baño y echan el ancla sobre la posidonia

Hay boyas de amarre y el balizamiento marca claramente la línea entre la zona de baño de la Caleta (Cala Blanca) de Xàbia y el mar abierto. No obstante, los tripulantes de una embarcación decidieron en la tarde de ayer saltarse todas las normas. Irrumpieron en la zona reservada al baño. Hicieron caso omiso del balizamiento. Y echaron el ancla sobre los fondos protegidos de posidonia oceánica.

La embarcación quedó fondeada casi en la orilla de esta cala de Xàbia / Levatne-EMV

Los bañistas se quedaron perplejos. Ya saben que esta costa, la de la Cala Blanca y la cala de la Sardinera, es la de mayor presión náutica de Xàbia (y de la Comunitat Valenciana). Pero los navegantes se quedan al otro lado de las balizas y se enganchan a las boyas ecológicas de fondeo. Se instalan, precisamente, para evitar que echen el ancla sobre las praderas de posidonia y las dañen. Arrojar el ancla sobre las praderas de fanerógamas marinas es una infracción grave sancionable con multas de entre 3.001 y 200.000 euros.

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La seguridad de los bañistas

Sin embargo, los tripulantes de la embarcación que ayer se metió en la zona de baño lo incumplieron todo. Quisieron arrimarse al máximo a la orilla. Los bañistas lamentaron que no hubiera vigilancia y que nadie con autoridad pudiera reprender a los dueños de la barca y sancionarles. La negligencia de esta tripulación no es, claro está, el comportamiento habitual en el mar. Los navegantes saben de sobra que las balizas no están de adorno, sino que son esenciales para delimitar las zonas de baño y evitar que las embarcaciones y las motos de agua puedan arrollar a los nadadores.