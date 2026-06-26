Calp respira a pleno pulmón: medirá a tiempo real la calidad del aire para mejorar la sostenibilidad del destino turístico
El municipio se sacude los malos humos; además, los turistas conocerán parámetros como el viento y podrán planificar mejor actividades como el surf
Ya no basta con dar pasos hacia la sostenibilidad. Hay que dar bocanadas. Hay que respirar a pleno pulmón. Con el objetivo de seguir avanzando en su apuesta por convertirse en un Destino Turístico Inteligente, el Ayuntamiento de Calp monitorizará parámetros meteorológicos y atmosféricos en el municipio. Para ello ha empezado a instalar una red de estaciones meteorológicas y de calidad del aire que transmitirá los datos en tiempo real y que estará integrada en la Plataforma Smart City del consistorio. El objetivo último es adoptar políticas eficientes y evaluar medidas con el fin de mejorar la sostenibilidad de Calp como destino turístico, un eje fundamental para los destinos turísticos inteligentes.
Por un lado, se instalarán tres estaciones meteorológicas – en la plaza Colón, plaza Mediterrani y Casa Nova – que se unirán a la que ya dispone el Ayuntamiento situada en la ermita de San Salvador y que registrarán datos relativos a la temperatura, humedad, presión atmosférica, radiación ultravioleta, velocidad y dirección del viento así como las precipitaciones. Y por otro, está previsto que se instalen cuatro estaciones de calidad del aire – en la avenida de los Ejércitos españoles, avenida Rey Juan Carlos I, en el Ayuntamiento de Calp y en la avenida Masnou – y que medirán la concentración de distintos contaminantes en el aire como el NO₂ - Dióxido de Nitrógeno -, el O3 - Ozono troposférico – así como el CO2 - Dióxido de carbono - o el CO - Monóxido de carbono.
Además, de conocer en tiempo real los datos recopilados, la nueva infraestructura permitirá generar series históricas para analizar la evolución de las condiciones ambientales. Asimismo, la distribución de las estaciones en distintos puntos del municipio facilitará también el estudio de cómo influyen la orografía y el entorno en los parámetros atmosféricos. También se prevé facilitar información medioambiental a la ciudadanía y a los turistas sobre entornos de interés turístico como las playas, que permitiría mejorar la planificación de actividades como el surf. Por otro lado, conocer el análisis de la calidad del aire ayudará a determinar el impacto de políticas de planeamiento urbanístico y rediseño de la red vial.
Contrato de 47.000 euros
El Ayuntamiento de Calp ha adjudicado este contrato a la empresa Peninsula Corporate Innovation SL por 47.320,38 euros. Implica el suministro e instalación de la red de estaciones meteorológicas y de calidad del aire así como del software de gestión integrado con la plataforma Smart City. Este proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Calp en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next GenerationEU.
La monitorización medioambiental es uno de los tres nuevos verticales que se incorporarán a la plataforma Smart City de Calp, junto con el del riego y alumbrado inteligente, iniciativas que también se han llevado a cabo dentro del PSTD en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next GenerationEU.
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