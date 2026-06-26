Dénia recupera el clamor: regresan restauradas y refulgentes las cinco campanas de l'Assumpció

La Festa Major (de la Santíssima Sang en su vertiente religiosa) da este año la campanada. Ya están en Dénia los bronces restaurados. Refulgen. La gran campana, la Maria de la Victòria, de 1.425 kilos, está lista para tañer con fuerza y hacer vibrar el cielo de Dénia. Las cinco campanas son de 1942. Se bajaron a principios de marzo. Estaban muy deterioradas. El óxido había hecho estragos. El yugo de hierro y todo el mecanismo eran pura herrumbre.

Las campanas están expuestas a los pies del campanario de l'Assumpció / Levante-EMV

Las ha restaurado la empresa especializada Electro Recamp, de Atzaneta. Ha cambiado el viejo y herrumbroso yugo de hierro por uno nuevo de madera. La madera absorbe mejor las vibraciones. Es más resistente. El óxido ya no corroerá las campanas. Se bajaron tras detectar incluso que había peligro de que se descolgaran y cayeran desde lo alto del campanario (30 metros).

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Alfons Padilla

Este fin de semana las campanas permanecerán expuestas. Los primeros vecinos que las han contemplado han alucinado con el brillo recuperado. El bronce vuelve a destellar. El domingo se bendecirán. El lunes se subirán a lo alto del campanario de la iglesia de l'Assumpció. La operación es igual de compleja que la de bajarlas. Una gran grúa las alzará y las meterá por el hueco del campanario. Es como enhebrar una aguja, pero en dimensión colosal. Dénia recupera el clamor.