El estilo de Rafa Carrió: "Dénia merece diálogo"

Cambia el estilo. Las prioridades del gobierno de Dénia del PSPV y Compromís son las mismas, pero Rafa Carrió, quien mañana sábado cumple su primera semana como alcalde, está convencido de que en la política de proximidad las formas también son el fondo. Apela al diálogo. "Y no como eslogan". No es hablar por hablar. "Dénia merece diálogo", proclama el valencianista Rafa Carrió. Predica con el ejemplo. En estos primeros días, ya se ha reunido con todos los grupos de la oposición, el PP, Gent de Dénia y Vox. Pero predicar no es dar trigo: "Podremos coincidir más o menos. Habrá cuestiones en las que pensaremos diferente... pero me reafirmo en que Dénia merece diálogo, respeto y la voluntad de llegar a acuerdos cuando sea posible".

Las imágenes de la investidura de Rafa Carrió, de Compromís, como alcalde de Dénia / A. P. F.

Carrió ha difundido en sus redes fotografías de las reuniones con todos los grupos de la oposición. La más llamativa es la del encuentro con el portavoz de Vox, Félix Redondo, quien, en el pleno de investidura, le lanzó al nuevo alcalde el extravagante reproche de querer "cargarse los 'bous a la mar' y la noche de San Juan". La extrema derecha quiere toros a pleno sol (el actual gobierno local suprimió las bochornosas sesiones de mediodía) y hogueras en las playas. El anterior alcalde, Vicent Grimalt, del PSPV, había marcado una línea roja con Vox, cuyo portavoz defiende en los plenos ideas carpetovetónicas y negacionistas.

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Mientras, el PP de Dénia, cuya líder es Pepa Font, ha celebrado el talante del nuevo alcalde. Ha destacado que es la primera vez en esta legislatura que el alcalde convoca al principal grupo de la oposición. Se ha mostrado dispuesto a arrimar el hombro en "asuntos estratégicos". Los populares han citado tres: la financiación del nuevo colegio de educación especial Raquel Payà (las obras se iniciaron a finales de abril), la construcción de la segunda residencia y la implantación de la ITV.