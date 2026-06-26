La tragedia del incendio de Jávea Park: Xàbia pide que se condecore a los policías que salvaron la vida a una familia con dos menores y a los que desalojaron "in extremis" toda la finca

Día 12 de febrero. 16 horas. Aviso de incendio en la urbanización Jávea Park del núcleo del Arenal de Xàbia. Los policías locales Antonio Soler y Elena Torres fueron los primeros que llegaron. Aquello era el caos, un infierno. Pronto se dieron cuenta de que se enfrentaban a un incendio urbano muy distinto a todos, un incendio sumamente peligroso y que, por desgracia, se cobró la vida de dos vecinos, de Arantza, de 70 años y la dueña del piso en el que se inició el virulento fuego, y de Gerson, de 42, quien murió asfixiado cuando trataba de rescatar a sus vecinos.

"El incendio, de una agresividad y propagación extremas, provocó una densa humareda tóxica que invadió rápidamente el edificio, bloqueando las vías de salida. Se saldó con dos personas muertas, diversos heridos y la evacuación de unos 40 residentes", se expone en el acuerdo que ayer aprobó por unanimidad el pleno de Xàbia. El pleno ha instado a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias a que conceda la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo a los agentes Antonio Soler y Elena Torres y la Cruz al Mérito Policial con distintivo azul a los policías Mariano Armero, Antonio Sánchez, Alejandro Javega, Jorge Ortega, Carlos Javier Medivil y José Manuel Martín.

La angustia del incendio: fuerzas de seguridad y los desalojados en la plazoleta de Jávea Park / A. P. F.

Cuando llegaron los dos primeros agentes, las escaleras estaban invadidas de humo. Los vecinos, atrapados, pedían auxilio desde los balcones. El agente Antonio Soler, ante "el peligro mortal que corrían los residentes", utilizó una grúa de un pintor para elevarse hasta la cuarta planta. Sacó a una pareja que estaba en un balcón. Escuchó gritos de socorro que procedían de dentro de una vivienda. No contaba con equipo de respiración autónoma. La finca era una chimenea de la que salía humo tóximo a borbotones. A ciegas, "guiado por el llanto" de los atrapados, se metío "valerosamente" en el edificio. Localizó a una familia de cinco mientros, dos de ellos menores y el niño más pequeño de 5 años. Estaban tirados en el suelo. Se asfixiaban. "Poniendo en evidente y grave riesgo su propia vida, el agente Soler logró guiar y rescatar a las 5 personas". Con la misma grúa que había utilizado para entrar a la finca desde un balcón, evacuó a la familia y la puso a salvo.

Mientras, Elena Torres intentó subir por la escalera de la finca, que era una trampa de abundante y tóxico humo. Pudo llegar hasta el primer piso. Salió a una terraza y, desde allí, rescató y auxilió a los vecinos.

Desalojo "in extremis"

Luego llegaron las otras patrullas policiales (seis agentes más), que desalojaron "in extremis" la finca, aseguraron el perímetro, coordinaron la llegada de los otros medios de emergencia y asistieron a los afectados. Numerosos vecinos sufrieron crisis de ansiedad y tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo. "Su actuación conjunta y profesional, desarrollada en condiciones de máximo estrés, resultó fundamental para evitar que la magnitud de la tragedia fuera todavía mayor".

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El ayuntamiento de Xàbia ya aprobó en un anterior pleno conceder a título póstumo la medalla de oro de la vila a Gerson Andrés Rincón Murillo, el vecino que evacuó a varios residentes y que murió al intentar llegar a la familia atrapada a la que rescató el policía Antonio Soler.