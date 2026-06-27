Llega a medianoche una patera a la apartada cala de Llebeig de Benitatxell

Una patera ha llegado pasada la medianoche a la apartada cala de Llebeig, en el Poble Nou de Benitatxell. Ha sido esta mañana cuando se ha descubierto la embarcación. Estaba varada en las rocas. En seguida, se ha desplegado un operativo de Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil y del servicio municipal de socorrismo (lo presta SVS y está en la cala de Moraig) para intentar localizar a los migrantes y prestarle la primera ayuda humanitaria. De momento, no se los ha localizado. Se calcula que podían ir a bordo unas 10 personas.

La patera ha quedado embarrancada en la orilla de piedras de esta cala / Levante-EMV

A la cala de Llebeig solo se puede llegar por tierra tras caminar un buen trecho por una senda. Es una cala recoleta. Se halla en el escarpado litoral de acantilados de Benitatxell y Moraira.

La embarcación presenta una vía de agua en el casco. Al embarrancarla para que los ocupantes pudieran desembarcar, el casco golpeó las piedras y se abrió el boquete. Está previsto que el servicio municipal de vigilancia del Moraig remolque esta mañana la embarcación hasta el club náutico de Moraira.

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Operativo en marcha

Nada más tener conocimiento de que había llegado una patera, la Policía Local ha enviado dos patrullas para asistir en lo posible a los migrantes. De momento, no se los ha localizado. El operativo está en marcha. Es importante dar con ellos para realizarles pruebas médicas y conocer las condiciones en las que han realizado la travesía.