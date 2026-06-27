El Museu dels Joguets de Dénia exhibe piezas de la colección del emblemático hostelero Jaime Gavilà Llorca cedidas temporalmente por la familia

Hablar de Jaime Gavilà Llorca es hablar de la gastronomía de Dénia, de un hombre ligado a la hostelería local desde que sus abuelos abrieron, en 1888, la taberna-bar Negresco, donde nació y que se convertiría con los años el restaurante Gavilà. Él se hizo cargo del negocio familiar en 1967 hasta su jubilación, ganándose una reputación labrada a pulso a base de buen producto, profesionalidad y recetas de creación propia con sabores que permanecen en la memoria de varias generaciones de dianenses. Y a su lado, su mujer, Victoria Monserrat Espasa, alma mater de la cocina del Gavilà. Un tándem muy coordinado en el que las recetas nacían de la cabeza de Jaime y de las manos de Victoria.

La familia observa una de las vitrinas / Levante-EMV

Hasta aquí, la faceta más conocida de Jaime Gavilà. Ahora, gracias a la disposición de su viuda, Victoria, y sus hijas, Pepa y Victòria Gavilà Monserrat, se nos descubre, a través de una exposición que se ha inaugurado esta tarde de viernes en el Museu dels Joguets de Dénia, al coleccionista, al hombre aficionado a los mercadillos de viejo y que, a lo largo de su vida, atesoró colecciones de todo tipo de fascículos, planchas, cámaras de fotografiar o botellitas de vidrio, relata la jefa del Servicio de Arqueología y Museos, Massu Sentí.

Barco de pasajeros de la fábrica Asensio Linares Vallalta, de 1950 / Levante-EMV

Y también de juguetes. La colección Jaume Gavilà Llorca está integrada por 110 juguetes que, exceptuando dos, fueron fabricados en Dénia. De esa amplia colección, la familia ha hecho un comodato o préstamo temporal al Ayuntamiento de Dénia de 24 piezas que, a partir de hoy, se expondrán en la planta baja del Centre d’Art l’Estació-Museu dels Joguets de Dénia para que el público pueda disfrutarlas.

El Rico Barquillo, una de las piezas más emblemáticas de la producción de Dénia: fábrica Asensio Linares Vallalta, de 1950 / Levante-EMV

El material seleccionado se ha distribuido en tres vitrinas dedicadas a los juguetes de arrastre, los medios de locomoción y el juguete sport. La mayoría de juguetes que veremos en el Museo procede de la fábrica de Asensio Linares Vallalta, que produjo básicamente en la década de los 50 del siglo pasado. Juguetes de madera pintada con colores vivos y decoraciones estarcidas, característicos de la producción dianense de posguerra.

La inauguración de la muestra del Museu dels Joguets / Levante-EMV

Los juguetes de arrastre –susceptibles de ser arrastrados por los niños mediante una cuerda o mango- ocupan una vitrina monográfica en cuanto que esta tipología de juguete es genuinamente dianense y se caracteriza por la rica variedad, ha indicado Sentí. Todos los expuestos proceden de la fábrica de Asensio Linares.

En la vitrina dedicada a los medios de locomoción se encuentra la que Massu Sentí describe como “la mejor pieza de la colección”: el tren “American Expres”, formado por una máquina y un vagón de madera recortada, con las puertas y ventanas caladas, y de unas dimensiones “inusuales”. El juguete está pintado de vivos colores y se ha utilizado el estarcido para la realización de los detalles. La fecha de fabricación es 1950.

Cartel de la colección de juguetes de Jaume Gavilà Llorca / Levante-EMV

Tanto este juguete como el resto de medios de transporte expuesto –barcos, camiones y otros trenes- son buena muestra de la calidad en los acabados del fabricante Asensio Linares.

La llamada vitrina del juguete sport –tipología que incluye coches, triciclos y patinetes- acoge dos bicicletas de los años 70 de la fábrica Juguetes Sauquillo y otras piezas características de la industria dianense como el carro con caballo o las cocinitas.

Antigua imagen del restaurante Gavilá de Dénia / Levante-EMV

En definitiva, ha concluido Sentí, “nos encontramos ante una muestra de juguete fabricado en Dénia, reunida por un dianense amante de “nuestras cosas antiguas” a quien hoy le queremos rendir este reconocimiento por dianense, por coleccionista de juguetes dianenses y también por persona excelente”.

El acto ha reunido a Victoria Monserrat y a sus hijas, Victòria y Pepa, amigos, familiares y público que no quería perderse la apertura de una muestra de juguetes tan especial. Han intervenido también el alcalde, Rafa Carrió, el concejal de Cultura, Raúl García de la Reina, y Maite Carrió, presidenta de la Asociación Amics del Joguet de Dénia.

La inauguración de la exposición / Levante-EMV

La asociación, cuya contribución ha sido capital para la importante colección de juguetes de Dénia que exhibe el Museo, ha recibido hoy un tributo especial por la celebración de su 30 cumpleaños. Massu Sentí ha destacado de manera especial su colaboración en la organización de las veintidós Ferias del Juguete Antiguo y del Coleccionismo de Papel que, después de un parón iniciado en 2019, el ayuntamiento tiene ahora intención de retomar “por tratarse de una de las acciones culturales más indispensables y emblemáticas, atendida la trayectoria industrial tan genuina de nuestra ciudad”. Así lo ha confirmado el concejal de Cultura, Raúl García de la Reina, quien incluso ha avanzado que la fecha que se baraja es el próximo mes de diciembre.

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"Conservar también es compartir"

El alcalde, Rafa Carrió, ha afirmado en su intervención que “el patrimonio de una ciudad no lo hace solo el Ayuntamiento. Lo hacemos entre todos”. Por eso ha agradecido a la familia Gavilà Monserrat “haber compartido con Dénia una parte tan especial de la colección de juguetes de Jaime que, a partir de hoy, podrán disfrutar todas las personas que visiten el Museu dels Joguets” y ha animado a hacer lo mismo a otras familias, coleccionistas o entidades. “Porque si hoy tenemos unos museos de los que podemos sentirnos orgullosos es, precisamente, gracias a muchas personas que han entendido que conservar también es compartir”.