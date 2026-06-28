El portavoz de Vox en Xàbia investigado por agresión sexual también hostigó a otras empleadas

«Te pondría a cuatro patas y te lo haría bien hecho». El portavoz de Vox en Xàbia, José Marcos Pons, aprovechó su poder para hostigar y humillar a varias trabajadoras municipales. Está investigado por acosar sexualmente a la exasesora de su grupo municipal, quien tuvo que renunciar a su trabajo al no poder soportar las vejaciones de quien era su superior jerárquico, que la intimidaba, menospreciaba en público y «trataba como si fuera tonta». La Policía Judicial de la Guardia Civil ha recabado testimonios de otras empleadas que refuerzan la denuncia. Todas coinciden en que el concejal repetía groserías y provocaba roces y contactos físicos que las hacían sentir humilladas y acosadas. El informe de la Policía Judicial figura en las diligencias. Apuntala la denuncia presentada por la exasesora. El portavoz de Vox está investigado, además de por acoso sexual, por agresión sexual, coacciones y delito contra la integridad moral.

El concejal ya acudió a declarar al juzgado de Dénia el pasado 21 de mayo. Este diario avanzó en exclusiva que Vox había investigado a su edil en Xàbia por comportamientos inadecuados con la asesora de su grupo municipal. El partido archivó el expediente y, únicamente, reprendió al concejal y le instó a corregirse. Entonces la víctima se decidió a denunciar ante la Guardia Civil el supuesto acoso sexual. Las investigaciones refuerzan con testimonios de otras mujeres la veracidad de la denuncia.

El informe de la Policía Judicial recoge las zafiedades que José Marcos Pons repetía a las empleadas. Utilizaba su poder para amedrentarlas. Era habitual que les pidiera «un beso húmedo» o que le dejasen que les diera «un chupetón en la oreja». El comentario de «te pondría a cuatro patas» se lo repitió a varias trabajadoras. También les dijo: «Si te cojo por ahí, te deshago». Les enseñaba fotos de mujeres y se vanagloriaba de que «a esa me la he tirado yo». También les preguntaba sobre la lencería que llevaban puesta.

Alfons Padilla

Los testimonios describen un insoportable ambiente de humillaciones y hostigamiento. Estas mujeres también advierten de que el concejal se colocaba detrás de ellas y se arrimaba deliberadamente para intimidarlas. También provocaba roces que podrían parecer fortuitos pero que ellas sabían que forzaba a propósito.

Las víctimas sufrieron crisis de angustia y ansiedad

La entonces asesora se hallaba, además, mucho más expuesta al trabajar directamente para el portavoz de Vox (era cargo de confianza adscrita al grupo municipal del que José Marcos Pons es el único concejal). El concejal habría aprovechado los momentos en los que estaban los dos solos en el despacho para acosarla y humillarla. El tóxico clima que creaba pasó factura a la víctima y a las otras trabajadoras cuyos testimonios figuran en el informe de la Policía Judicial. Sufrieron crisis de angustia y ansiedad y les horrorizaba encontrarse con Pons a solas.

Al desvelar este diario este presunto caso de acoso sexual, la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, del PP, retiró al portavoz de Vox las concejalías de Turismo y del Ciclo Integral del Agua, y lo apartó del equipo de gobierno, que se quedó en minoría. José Marcos Pons ha repetido en los plenos que cuenta con el apoyo del presidente de su partido, Santiago Abascal, quien, según el concejal, le ha pedido que aguante y que no renuncie al acta de edil.

Noticias relacionadas

El portavoz de Vox está cumpliendo la advertencia que le hizo a la alcaldesa cuando lo destituyó. Le dijo que iba a hacer una oposición feroz al gobierno en minoría de PP y CpJ. En el último pleno, frustró con su voto en contra que saliera adelante la declaración institucional de apoyo al colectivo LGTBIQ+. Para que el acuerdo fuera una declaración hacía falta la mayoría absoluta. Al final, el pleno, con el voto a favor de todos los concejales, excepto el del portavoz de Vox, aprobó este texto como moción. Es un compromiso de consolidar la igualdad real, erradicar los discursos de odio y avanzar en formación y tolerancia en la diversidad sexual, afectiva y de género.