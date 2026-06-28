Salvan la vida a un nadador de 50 años que ha sufrido una parada cardiaca en Xàbia

Todos tenían el corazón encogido. Un nadador de entre 40 y 50 años ha sufrido esta mañana una parada cardiorespiratoria cuando participaba en la "Travesia de Natació" de Xàbia. Estaba ya cerca de la meta, situada en la playa de la Grava. Un socorrista de la Cruz Roja que acompañaba con una moto de agua a los nadadores ha visto que este deportista tenía dificultades. Lo ha sacado del agua. Estaba inconsciente. La angustia se ha apoderado de todos los participantes que habían llegado a meta y de los que iban a acabando la prueba y del numeroso público.

Momento en el que suben a la ambulancia al nadador / Levante-EMV

En seguida los sanitarios de la Cruz Roja han empezado a realizarle el masaje cardíaco. También han participado en la Policía Local, Protección Civil y la Guardia Civil. Le han dado cuatro descargas con el desfibrilador (DESA) de la Policía Local. Ha llegado el equipo médico del SAMU y una ambulancia medicalizada de Amigos Europeos de Jávea. Durante media hora le han estado realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar. Han logrado recuperarle el pulso.

El público y los otros participantes han respirado y han aplaudido cuando el nadador, trasladado en camilla y ya consciente, ha alzado el pulgar / Levante-EMV

Toda esa primera asistencia hasta recuperarle las constantes vitales se ha llevado a cabo en la orilla de la playa.

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Aplausos y pulgar en alto

Todos han respirado. El nadador ha recuperado el sentido. De hecho, ha levantado el pulgar cuando lo trasladaban en la camilla a la ambulancia del SAMU, que lo ha llevado al hospital de Dénia. El público y los otros participantes han aplaudido al nadador. La excelente coordinación de los efectivos de emergencia ha sido clave para salvar la vida a este deportista.