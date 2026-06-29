Otras calles, el mismo sentido: Gata vuelve a colgar el arte de sus balcones en la XXIII edición de Art al Vent

El viento ha soplado en todas las direcciones posibles en estas 23 ediciones de Art al Vent, la muestra de arte textil al aire libre más importante del Estado. Ha tocado lidiar con imprevistos. Pero el arte tiene vuelo. Los acaba superando. Y eso ocurre ahora, en la edición que se inaugurará este viernes. La calle La Bassa está en obras. Es una calle de traza preciosa. Sus fachadas y los balcones dan mucho aire a las artísticas telas. Pero Gata de Gorgos tiene más centro histórico. La gran novedad es que la muestra explora otras calles. Las telas colgarán de los balcones de la Plaça de l'Església y las calles Dr Gómez Ferrer y de la Constitución hasta llegar a la Plaça Nova. Es un itinerario de esencia urbana e histórica de Gata. Por tanto, la exposición no pierde ni un ápice de belleza arquitectónica y de vida callejera. Los visitantes le echarán el ojo a otras fachadas y descubrirán otros detalles. Un cambio de perspectiva siempre viene bien.

La presentación de la XXIII edición de Art al Vent / Levante-EMV

Art al vent se inspira en la tradición de colgar, en las fiestas mayores, los cobertores de los balcones. Se engalanan las casas. En esta edición, ondearán 83 telas. Son de artistas de 17 países. Esta muestra tiene eco internacional. Se podrá visitar entre el 3 y el 24 de julio. Se mantiene el cambio de fechas. Antes se hacía al final del verano. Se decidió avanzar la muestra para desestacionalizar la temporada turística y huir del calor más intenso, de la canícula de agosto.

La concejala de Cultura, Àngels Soler, ha agradecido su participación a todos los artistas que "desde diversos puntos del mundo envían sus obras para exponerlas en las calles de Gata". También ha agradecido la colaboración de los vecinos y vecinas que permiten que las telas se cuelguen de sus balcones.

"Art al Vent" en Gata: arte ondulante y un mural deslumbrante (imágenes) / Alfons Padilla

Mientras, Josep Ginestar, coordinador de Art al Vent, ha reflexionado sobre la evolución tras 23 años de esta muestra al aire libre. Ha pasado de una exposición radicalmente de arte a una muestra de artesanía creativa. Llama la atención que envíen sus obras colectivos de tejedoras y de estampadoras. Hay oficios tradicionales que ondean en Gata.

Seña de identidad de Gata

Ginestar también ha recordado que esta exposición al aire libre se ha convertido en seña de identidad de Gata de Gorgos y da vida al tejido comercial.

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La muestra va acompañada de una programación cultural de mucho vuelo. El viernes se inaugura y actuará, en las calles, la Colla de Tabaleters i Dolçainers El Montgó. Se harán sesiones de trenzar la "llata"("Llatar a la fresca"). Se proyectan documentales y se organizan rutas urbanas y a la ermita del Santíssim Crist. También actuarán la banda juvenil de Gata y el Cor Serrillàs. El sábado 11 de julio, en la Plaça Nova, tendrá lugar una performance de los artistas Cristian y Paloma Gordiani. La ha diseñado Moon, alumna de la Escola de Plàstica Experimental A. Vives. También participan otros artistas de esta efervescente escuela de arte.