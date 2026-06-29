La Marina Alta pone sobre la mesa los retos para un crecimiento sostenible

Cintillo Más que Empresas La Marina / ED

La Marina Alta vive desde hace años una transformación marcada por el crecimiento demográfico, la fortaleza de su actividad turística y el dinamismo de un tejido empresarial estrechamente vinculado al territorio. Sin embargo, esa evolución también ha puesto sobre la mesa desafíos que condicionarán el futuro de la comarca, desde el acceso a la vivienda y la movilidad hasta la gestión de recursos esenciales como el agua, la generación de empleo estable o la necesidad de diversificar la economía.

Con el objetivo de abordar estas cuestiones desde una perspectiva empresarial e institucional, Levante-EMV celebrará este martes, 30 de junio, una nueva edición del Foro Más que Empresas en La Marina. El encuentro tendrá lugar en la Casa de Cultura de Dénia y reunirá a representantes de empresas, organizaciones empresariales, administraciones públicas y entidades financieras para reflexionar sobre las oportunidades y desafíos que afronta la comarca.

La jornada, organizada por Levante-EMV, cuenta con el impulso de Caixa Popular, Cámara Valencia y Veolia, además de la colaboración del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). El foro forma parte del recorrido que esta iniciativa desarrolla por las distintas comarcas en las que el periódico cuenta con delegación propia, con el objetivo de acercar el debate económico a los territorios.

El programa arrancará a las 10.30 horas con la apertura institucional a cargo de la teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de Dénia, María José García, seguida de la intervención del director general de Industria de la Generalitat Valenciana, Julio Delgado.

A continuación se celebrará una mesa redonda centrada en el desarrollo local, social y empresarial de la Marina Alta. Entre los participantes figuran el presidente del Cercle Empresarial de la Marina Alta (Cedma), Benito Mestre; la gerente de Creama, Rosario Donderis; el gerente territorial de Veolia en la zona de La Marina, Ciriaco Clemente; el director de la oficina de Caixa Popular en Dénia, Pau Pellicer; el profesor de Economía y Turismo UNED y vicedecano del Colegio profesional de Economistas de Alicante, Antonio Pérez Rovira; el alcalde de Gata de Gorgos, Antonio José Signes; y Julio Delgado.

Desafíos presentes y futuros

El debate pondrá el foco en el momento económico y social que atraviesa la comarca y en los factores que pueden contribuir a reforzar su competitividad durante los próximos años. Entre los asuntos que se abordarán destacan las necesidades actuales de las empresas para crecer e invertir, la digitalización y profesionalización de las pymes, el relevo generacional en los negocios familiares o las oportunidades para diversificar la actividad económica más allá de los sectores tradicionales.

También se analizará el papel estratégico del turismo en el desarrollo de la Marina Alta y los retos asociados a su crecimiento, especialmente en ámbitos como la vivienda, los servicios públicos, la movilidad o la sostenibilidad. La gestión eficiente del agua, la energía y los servicios ambientales ocuparán igualmente un lugar destacado en la conversación, en una comarca que cada verano experimenta importantes incrementos de población.

Otro de los ejes del encuentro será la financiación empresarial y el apoyo al emprendimiento, así como las políticas públicas necesarias para impulsar la innovación, la formación, el suelo productivo y la modernización de las empresas. Asimismo, se debatirá sobre cómo reducir las diferencias entre los municipios del litoral y los del interior para generar oportunidades de desarrollo equilibradas en todo el territorio.

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Con esta nueva cita, el Foro Más que Empresas aspira a convertirse de nuevo en un espacio de diálogo y reflexión compartida sobre el futuro de una de las comarcas con mayor proyección económica y social de la Comunitat Valenciana.