Segundo verano con el gran velero encallado en Xàbia: el peligro, la chatarra

No hay quien lo mueva. El gran velero encallado en Xàbia hace casi un año (el 24 de julio se cumplirá el año justo) seguirá un segundo verano dibujando el fondo, un fondo de naufragio, de miles y miles de fotos turísticas. No se ha sacado ni por mar (ese era el primer plan) ni por tierra. De hecho, da toda la impresión de estar abandonado. El deterioro salta a la vista. Un signo inequívoco: ya se ha pintado un grafiti en su casco. Los grafitis abundan en muros de extrarradio. Este velero de 19 metros de eslora también ha quedado fuera de radio. Era un barco imponente. Ahora, en su segundo verano embarrancado e inclinadísimo y recostado sobre un lado del casco (una posición que le confiere más dramatismo), va camino de convertirse en chatarra.

Un signo de abandono: ya han pintado un grafiti en el imponente casco / A. P. F.

Y el peligro es la chatarra. Los frustrados trabajos para reflotarlo consistían en crear con vigas de metal una especie de rampa de varada. Bañistas que han vuelto ahora a zambullirse en este tramo de la costa de roca (la duna fósil) del Primer Muntanyar han advertido que no solo hay rieles oxidados tirados junto al barco. También los hay sumergidos en la orilla. Las vigas y cadenas corroídas por la herrumbre están cerca de la pasarela de hormigón que utilizan los bañistas para entrar en el mar.

Tras los temporales que metieron más en las rocas el velero, el dueño ya descartó sacarlo por mar. Tramitó los permisos. Si se sacaba por mar, debía darlos Capitanía Marítima. Si la operación se hacía por tierra, la autorización debía llegar de la dirección general de Costas (ministerio para la Transición Ecológica). Todo ha encallado. Aquello que parecía más factible, aunque complicado, de construir una rampa y "deslizar" la embarcación y devolverla al mar, se fue al traste. Los temporales empujaron la embarcación roca adentro. Ahora está a unos 15 metros de la orilla.

Las vigas con las que se intentó crear una rampa de varada están tiradas y oxidadas / A. P. F.

El Bau bau, que así se llama esta embarcación, atrae miradas. La imagen es magnética. Los primeros turistas del verano no se resisten a tomarse el selfie con el velero detrás. El naufragio tiene una nota dramática que confiere interés a las vacaciones. Ya hay quien plantea que el barco está bien donde está y que es un contrapunto al paraíso náutico de Xàbia (miles de embarcaciones de recreo se arriman cada verano a las ensenadas de la Cala Blanca, la Sardinera, el Cap Negre o En Caló).

El velero de 19 metros está metido unos 15 metros en las rocas / A. P. F.

Naufragio y turbia historia

El velero parece destinado a acabar sus días en esta costa del Primer Muntanyar (desguazarlo y sacarlo a trozos es una opción cobra fuerza a cada día que pasa). Su historia ha sido de película. Su actual dueño lo disfrutó poco. Lo tenía amarrado en una boya de la reserva marina del cabo de Sant Antoni cuando un temporal de verano lo arrancó. Las olas lo zarandearon. Quedó a la deriva. Embarrancó en las rocas del Muntanyar.

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El deterioro avanza de forma inexorable / A. P. F.

Su propietario lo había adquirido un par de meses antes en una subasta judicial. Pujó y se lo quedó por 85.000 euros. Una ganga. El "Bau bau" había permanecido antes atracado en el puerto de Cartagena. El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Genecia Tributaria lo interceptó en una operación contra el narcotráfico. Llevaba a bordo gran cantidad de hachís. Las autoridades requisaron la embarcación, que llevaba bandera polaca.