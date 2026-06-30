Alaska: "En Dénia vamos a vivir lo mejor de un festival y lo mejor de una verbena de plaza de pueblo"

"Claro que conozco Dénia. Nos encanta Dénia". Alaska llega con Fangoria (el dúo que forma con Nacho Canut) a La Marineta, el nuevo festival de música que abrirá la Festa Major de Dénia. Fangoria se sube al escenario este sábado 4 de julio. Está previsto que su concierto comience a las 22.30 horas. Luego sigue la fiesta Nebulossa. Ese segundo día de festival (el primero, el viernes, actúan Mafalda Cardena, Nil Moliner, Quinto y Michenlo) lo abre y lo cierra el DJ Sergio Dénia. A Alaska le entusiasma lo de experimentar nuevos formatos festivaleros. "Creo que vamos a disfrutar de lo mejor de un festival y de lo mejor de una verbena de las fiestas de un pueblo", pronostica la cantante, que atiende por teléfono a Levante-EMV.

"Creo que allí, en esa zona ya hemos actuado con Dinarama. Y lo que es seguro es que el barco lo hemos cogido en Dénia. Nos encanta esa ciudad", explica Alaska, que conviene que una ciudad de la que se zarpa y que tiene puerto es siempre cosmopolita y abierta. La cantante afirma que se lo pasa en grande en los festivales. Le gusta coincidir con artiistas y grupos con los que tiene buena onda, pero también descubrir a bandas nuevas. "Es muy divertido que te sorprendan. Y, desde luego, nos gusta mucho tocar en festivales nuevos como éste".

Fangoria desplegará su universo. Tienen nuevo álbum, "La verdad o la imaginación". "Pero no nos gusta tocar todo lo nuevo y olvidarnos de temas que todos conocen. El repertorio será muy variado".

Alaska admite que ha sido todo un acierto que los organizadores de La Marineta programen a Fangoria y a Nebulossa, el grupo de Ondara de Mery Bas y Mark Dasousa. "Los conocemos y nos gusta mucho lo que hacen, pero nunca hasta ahora, por extraño que parezca, habíamos estado en el mismo festival. Pero ya te digo que para nosotros es tan divertido coincidir con grupos con los que tenemos muchas cosas en común como con los que son todo lo contrario a nosotros. No tenemos prejuicios".

Fangoria no se toma vacaciones en verano. "Es que no concebimos esta época del año de otra forma. Llevamos muchísimos veranos de tocar y no parar".

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Alaska coincide en que en el concierto va a haber una electricidad especial. Está convencida de que unir festival y fiesta es una gran idea. Dénia, metida de lleno en su Festa Major, pone en escena el festival que le faltaba (los tiene de todos los palos: Música al Castell, Jazz a Torrecremada, Cantada d'Havaneres, Sonafilm, que es comarcal...). A la primera edición le dan brillo del bueno Fangoria y Alaska. Son historia (uf, la palabra historia queda pelín seria) del pop, el punk, la electrónica y el glam. Su concierto será un festival, Festa Major y fiesta grande. Un espectáculo.