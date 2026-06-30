Els Poblets libra a los vecinos de pagar más cara el agua

El Ayuntamiento de Els Poblets ha librado a los vecinos de pagar más cara el agua. El juzgado de lo contencioso-administrativo de Alicante ha dado la razón al consistorio en los dos pleitos que mantiene con la concesionaria del suministro de agua, FCC Aqualia, S. A. No ha admitido el recurso que presentó la empresa cuando el ayuntamiento rechazó la subida de las tarifas para 2025. La sentencia deja claro que la competencia de revisar las tarifas es municipal y que la concesionaria no podía cometer la injerencia de forzar la subida del agua. Pretendía incrementar los recibos en más de un 40 %.

El otro litigio era por las cantidades cobradas de más por la mercantil. El juzgado de la razón al ayuntamiento, que situó en 977.337 el dinero que la concesionaria ingresó indebidamente. El consistorio aportó informes municipales que desvelaban que la empresa cargaba a los vecinos gastos relacionados con conceptos como los costes financieros del programa de inversiones, las mejoras técnicas generales, el canon variable o el fondo sociocultural; la concesionaria se había comprometido a asumir a coste cero todos esos conceptos cuando ganó la licitación del suministro de agua en 2010. La sentencia concluye que la empresa ha pretendido "inflar" sus beneficios de forma "desmesurada" a costa de incrementar la tarifa a los vecinos. El ayuntamiento solo puede recuperar el dinero de los últimos cuatro años.

"Estas sentencias confirman lo que ya creíamos, que FCC Aqualia, S. A., ha estado inflando los gastos del servicio y cargando conceptos que no correspondían, y demuestran la importancia de la auditoria iniciada por este ayuntamiento a principios de 2024. Desde el minuto uno, nos pusimos a trabajar en la defensa de los intereses de los ciudadanos de Els Poblets", ha indicado el alcalde, José Luis Mas, de Compromís.

Cobros indebidos

La inspección municipal ha retirado más de 500.000 euros en facturas de conceptos "impropios" de los 15 años de concesión. Es un dinero que se le ha ahorrado al pueblo. El ayuntamiento precisa que una de las prácticas indebidas que realizaba la empresa era la de cobrar las obras de instalación de los contadores de agua sin declarar los ingresos al consistorio.

Las sentencias no son firmes. La concesionaria las ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana. Si la resolución final es favorable al consistorio, podrá recuperar los fondos cobrados de más (con el límite de cuatro años). El alcalde admite que, "desgraciadamente, tendremos que esperar un poco, ya que FCC Aqualia ha recurrido la sentencia al TSJ y ahora mismo el retorno del dinero en inversiones está paralizado".

No obstante, el ayuntamiento sigue trabajando para mejorar el suministro de agua. Ha digitalizado la red y eliminado el segundo contador (suntuario). Trabaja en establecer una tarifa de bloques ajustada al consumo de vecinos y vecinas y que premie el ahorro.

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