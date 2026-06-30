La gran paradoja de la Marina Alta: los obreros que construyen las casas no pueden comprarse un piso

Cintillo Más que Empresas La Marina / ED

El drama tiene proporciones bíblicas. Los vecinos de la Marina Alta son como Adán y Eva. Los han expulsado del paraíso. Además, les toca trabajar (y trabajar duro) para quienes viven como dios en ese jardín del edén que es una comarca equidistante (lo que significa que está igual de lejos) de València y Alicante. Sí, quizá la metáfora es un poco irreverente. Pero es lo que hay. Las familias y los jóvenes no pueden comprarse una vivienda ni vivir de alquiler y acaban marchándose a otro pueblo y hasta a otra comarca. El vicealcalde de Gata de Gorgos, Josep Signes, lo ha expresado muy bien: "Los obreros que hacen las casas no pueden comprarse un piso". Y lo mismo sirve para los camareros y toda la tropa de trabajadores que se dedican a los dos sectores que generan el 95 % de la actividad en la Marina Alta, sectores que son la construcción y los servicios. Sostienen el paraíso. Pero los echan de la tierra prometida que, para colmo, es la tierra en la que se sienten arraigados y donde aspiran a construir un proyecto de vida. Esa es la magnitud del drama. La paradoja es diabólica.

Y lo primero para buscar soluciones es reunirse y hablar sin rodeos. Y eso es lo que ha propiciado hoy el foro Más que Empresas organizado por Levante-EMV e impulsado por Caixa Popular, Cámara Valencia y Veolia, además de la colaboración del Ivace. Los participantes han dibujado un diagnóstico certero. Han ido al meollo de los problemas. Han buscado respuestas a la sorprendente realidad de la Marina Alta, una comarca que vive del próspero turismo y que, sin embargo, tiene una de las rentas per cápita más bajas de la Comunitat Valenciana.

La mesa redonda del foro "Més Empreses" de Levante-EMV que ha tenido lugar hoy en la Casa de Cultura de Dénia / Fernando Bustamante

La concejala de Promoción Económica de Dénia, María José García, ha expuesto los "retos complejos" a los que se enfrenta la comarca: absoluta carencia de vivienda a precios asequibles, urgencia de diversificar una economía que depende demasiado del turismo o falta de relevo generacional en actividades tradicionales y que generan cohesión social (comercio de pueblo, pesca o agricultura). "El futuro pasa por una economía más diversificada y por dar vida a nuestras calles y mantener el tejido comercial de proximidad", ha afirmado la concejala, que ha recordado que esta misma semana Dénia ha constituido la entidad de gestión y modernización del polígono industrial de Madrigueres. La concejala ha destacado que en la comarca hay talento e iniciativa. Ha dicho que falta encontrar un equilibrio y encajar todas las piezas que pueden acrecentar la prosperidad y cohesionar. Reequilibrar la economía y lograr que, además del turismo, funcione con fortaleza la industria, el comercio y el sector primario ayudará a redistribuir la riqueza y a generar oportunidades.

Mientras, Julio Delgado, director general de Industria, ha recalcado que la Marina Alta es más que turismo y cuenta con "empresas potentes y muy innovadoras". Ha repasado las inversiones que el Consell ha realizado en los polígonos industriales de Dénia (Madrigueres) o les Galgues de Pedreguer. También ha recordado las subvenciones concedidas para instalar placas solares en las naves industriales y generar energía renovable.

Hay empleo, pero precario

Por su parte, la gerente del Creama (Consorcio para la Recuperación Económica de la Marina Alta), Rosario Donderis, quien conoce el mercado laboral de la Marina Alta perfectamente, ha destacado que la comarca genera empleo y cuenta con una tasa de paro de las más bajas de la Comunitat. Pero el problema es que gran parte del nuevo empleo es de poca calidad. "La tasa de paro está por debajo de las de la provincia de Alicante y la Comunitat Valenciana y, sin embargo, somos la segunda comarca por la cola en renta más baja. Debemos analizarlo". Ha advertido de la desigualdad y de que las mujeres sufren más desempleo. Y también hay otro problema: el envejecimiento de la población. Lo corrige la inmigración, imprescindible para mantener la actividad económica de la comarca. No obstante, dos de cada tres demandantes de empleo son mayores de 45 años. Otro desequilibrio al que ha aludido Donderis es la brecha entre la costa turística y el interior de la Marina Alta, territorio este último que sufre despoblación.

Benito Mestre, presidente del Cedma (Cercle Empresarial de la Marina Alta), siempre ofrece una visión muy lúcida de la economía de la Marina Alta. "Los empresarios necesitamos una administración más ágil", subraya. "Ahora, con la inteligencia artificial, los ayuntamientos podrían conceder una licencia urbanística en 15 segundos".

Lamenta que el empuje empresarial se vea frenado por las trabas burocráticas y por el laberinto urbanístico de muchos ayuntamientos. También considera más que necesario conectar el interior y la costa y distribuir la riqueza y hacer partícipes a los pueblos de la montaña de la Marina Alta de la actividad turística. Ha recordado que la comarca lleva más de 50 años esperando el tren con Gandia que nunca llega. Ha lanzado un aviso a tener muy en cuenta. Ha vaticinado que la Marina Alta tendrá en unos años problemas graves de suministro eléctrico y de agua (los de agua ya los ha padecido con restricciones en Teulada Moraira y Benitatxell en el verano de 2024).

El presidente del Cercle Empresarial ha instado a la administración a promover vivienda pública. Ha dicho que solo con un parque importante de vivienda pública se podría corregir y contrapesar el aumento galopante del precio inmobiliario en la Marina Alta.

El suministro de agua preocupa en la Marina Alta. Es "la Suiza de la Comunitat" dado que la pluviometría es alta. Así lo ha expresado Ciriaco Clemente, gerente territorial de Veolia en la zona de la Marina. Pero falla la eficiencia. Se pierde el 30 % del suministro. "Hay que invertir en tecnología, en renovación de las conducciones de agua y en la reutilización del agua depurada. Además, hay que apostar por la desalación ya que los ciclos de sequías van a ser cada vez más recurrentes".

Pau Pellicer, director de la oficina de Caixa Popular en Dénia, ha descrito bien la efervescencia de este territorio: "Nuestra oficina tiene la misma actividad que una del centro de València". Conoce de primera mano los problemas de los jóvenes para comprarse una vivienda e independizarse. "Nueve de cada diez hipotecas son para comprar vivienda fuera de Dénia e incluso fuera de la Marina Alta. Estamos expulsando a los jóvenes".

El debate de la tasa turística

Mientras, el vicealcalde de Gata de Gorgos, Josep Signes, ofrece siempre perspectivas reveladoras. "El 95 % de la actividad es de construcción y servicios. No podemos poner todos los huevos en la misma cesta", avisa. Signes es partidario de establecer la tasa turística y de proporcionar por esta vía financiación a esos ayuntamientos que se ven sobrepasados por la avalancha de visitantes. También pone el dedo en la llaga del gran problema de la Marina Alta, el de los precios desorbitados de la vivienda. "He visto a vecinos que se tienen que ir en los meses entre mayo y octubre a vivir a infraviviendas, a caravanas, dado que los dueños que les alquilan el piso quieren sacarle en verano más rendimiento". Construir más no es la solución, advierte Signes, que apunta que hay viviendas vacías. Y lanza esa reflexión de que "los obreros que construyen las casas luego no tienen casa donde poder vivir". Contundente.

El vicealcalde de Gata aboga por convencer a los hosteleros de que sirvan a sus clientes vinos y productos de la Marina Alta. Y Rosario Donderis apostilla que recuperar los oficios tradicionales reforzaría la identidad de la Marina Alta.

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El profesor de Economía y Turismo de la UNED y vicedecano del colegio de economistas de Alicante, Antonio Pérez Rovira, lanza otro desafío, el de crear ciclos profesionales de FP dual adaptados a la realidad de la Marina Alta. Los nuevos trabajadores deben contar con una cualificación profesional que dignifique el empleo y que les dé fuerza en un mercado laboral lastrado ahora por la precariedad. También subraya que es imprescindible la digitalización y concebir la tecnología como una herramienta de verdad útil, supeditada a la ética, que cree cohesión social y humanice el trabajo.