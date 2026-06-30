Foro Más que Empresas
Julio Delgado destaca más de 12,5 millones de inversión de la Generalitat para impulsar la Marina Alta
El director general de Industria defiende la complementariedad entre turismo e industria
El director general de Industria de la Generalitat Valenciana, Julio Delgado, reivindicó este martes en Dénia un modelo económico basado en la complementariedad entre el turismo y la industria durante su intervención en el foro Más que Empresas de La Marina, organizado por Levante-EMV. En su discurso, puso en valor la diversidad del tejido productivo de la Marina Alta y destacó las inversiones que la Generalitat está impulsando en la comarca para mejorar su competitividad.
Delgado afirmó que reducir la Marina Alta únicamente al turismo sería «un error», ya que la comarca cuenta con «empresas innovadoras, una potente tradición industrial y artesanal, una agricultura de calidad y un tejido de pequeñas y medianas empresas con una enorme capacidad para competir».
En este sentido, defendió que «el turismo y la industria no son sectores que compitan entre sí, son actividades complementarias que se fortalecen mutuamente». A su juicio, una industria sólida genera empleo estable, impulsa la innovación y fija población, mientras que el turismo necesita una base empresarial fuerte que dé soporte a actividades como la logística, la alimentación, la tecnología o las energías renovables. «No hablamos de elegir entre turismo o industria. Hablamos de sumar», resumió.
Inversiones en la Marina Alta
Durante su intervención, el director general repasó algunas de las inversiones realizadas por la Generalitat en la Marina Alta. Así, explicó que el Ivace+i ha destinado 1,6 millones de euros entre 2024 y 2025 para modernizar cinco áreas industriales de la comarca, entre ellas la de Madrigueres Sud, en Dénia, que ha recibido una inversión de 250.000 euros.
Además, señaló que la Dirección General de Industria ha concedido 753.000 euros para mejorar los procesos productivos de 19 pymes de la comarca y que las ayudas del Ivace+i a proyectos de innovación y digitalización ascienden a 800.000 euros, una cantidad que permitirá movilizar cerca de dos millones de euros de inversión privada.
Delgado destacó también las ayudas destinadas a eficiencia energética, internacionalización y emprendimiento, y aseguró que «cada euro de apoyo público sirve para movilizar inversión privada, mejorar la competitividad de las empresas y generar crecimiento económico». Finalmente, reafirmó el compromiso de la Generalitat con el desarrollo empresarial de la Marina Alta mediante el impulso a la innovación, la simplificación administrativa y la mejora de las áreas industriales.
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