Foro Más que Empresas
María José García, segunda teniente de alcalde de Dénia: «El futuro pasa por construir una economía más equilibrada y resiliente»
La también concejala de Promoción Económica reconoció en el foro Más que Empresas la importancia del turismo para la comarca, sin dejar de lado otros sectores
La segunda teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica, María José García, fue la encargada de inaugurar el foro Más que Empresas de La Marina, un evento que calificó como una «satisfacción» para Dénia. Durante su discurso, García subrayó que «la Marina Alta está viviendo un momento de transformación muy importante», definiendo a la comarca como un territorio con una gran capacidad de tracción y un tejido empresarial dinámico que, si bien tiene la actividad turística como un eje potente, debe mirar hacia adelante para superar desafíos complejos.
Entre estos retos, la edil enumeró los desafíos a los que se enfrenta el territorio como «el acceso a la vivienda, la movilidad, la gestión de recursos, la necesidad de generar ocupación estable, el relevo generacional o la propia diversificación económica».
En su intervención, García puso en valor la utilidad de estos espacios de debate, afirmando que «los territorios también necesitan momentos para pensarse, para escucharse y para construir una visión compartida». En este sentido, reconoció la función de los medios de comunicación, concretamente de Levante-EMV, «no solo por su labor informativa, sino por su capacidad para contribuir a vertebrar el territorio».
Centrándose en el modelo económico de Dénia y la comarca, García señaló que, aunque el turismo es un motor que identifica a la zona y genera oportunidades que hay que seguir cuidando, no puede ser la única apuesta. «El futuro pasa por construir una economía más equilibrada, más resiliente y con capacidad de generar oportunidades durante todo el año». Para lograrlo, detalló las líneas de trabajo de su departamento, que incluyen el apoyo decidido al comercio de proximidad, a los autónomos y a las pequeñas empresas que «son las que dan vida a nuestras calles y mantienen vivo nuestro tejido comercial».
Polígono de Madrigueres
Uno de los hitos más recientes destacados por la concejala fue la aprobación provisional en el pleno del Ayuntamiento de la constitución de la entidad de gestión y modernización del polígono de Madrigueres. García calificó este avance como un «paso importante que nos permitirá modernizar esta área industrial, mejorar sus infraestructuras, favorecer nuevas inversiones y dar más fuerza a este sector». No obstante, advirtió que este camino hacia la diversificación exige «constancia, planificación y una visión a largo plazo».
Finalmente, la responsable de Promoción Económica puso el foco en el capital humano como base de cualquier estrategia de crecimiento. En este punto, reivindicó el papel fundamental de organismos como Creama para conectar a las personas con el mundo laboral. García concluyó su discurso haciendo un llamamiento a la cooperación público-privada.
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