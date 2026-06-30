Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avispa asiática ValenciaPrecio vivienda ValenciaPlayas banderas negrasEntrenador Valencia BasketParque acuático ValenciaJubilaciónVideopodcast Levante-EMV
instagramlinkedin

Foro Más que Empresas

María José García, segunda teniente de alcalde de Dénia: «El futuro pasa por construir una economía más equilibrada y resiliente»

La también concejala de Promoción Económica reconoció en el foro Más que Empresas la importancia del turismo para la comarca, sin dejar de lado otros sectores

María José García, segunda teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica.

María José García, segunda teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica. / Fernando Bustamante

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sara García

Sara García

Dénia
Cintillo Más que Empresas La Marina

Cintillo Más que Empresas La Marina / ED

La segunda teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica, María José García, fue la encargada de inaugurar el foro Más que Empresas de La Marina, un evento que calificó como una «satisfacción» para Dénia. Durante su discurso, García subrayó que «la Marina Alta está viviendo un momento de transformación muy importante», definiendo a la comarca como un territorio con una gran capacidad de tracción y un tejido empresarial dinámico que, si bien tiene la actividad turística como un eje potente, debe mirar hacia adelante para superar desafíos complejos.

Entre estos retos, la edil enumeró los desafíos a los que se enfrenta el territorio como «el acceso a la vivienda, la movilidad, la gestión de recursos, la necesidad de generar ocupación estable, el relevo generacional o la propia diversificación económica».

En su intervención, García puso en valor la utilidad de estos espacios de debate, afirmando que «los territorios también necesitan momentos para pensarse, para escucharse y para construir una visión compartida». En este sentido, reconoció la función de los medios de comunicación, concretamente de Levante-EMV, «no solo por su labor informativa, sino por su capacidad para contribuir a vertebrar el territorio».

María José García, segunda teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica, durante su intervención.

María José García, segunda teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica, durante su intervención. / Fernando Bustamante

Centrándose en el modelo económico de Dénia y la comarca, García señaló que, aunque el turismo es un motor que identifica a la zona y genera oportunidades que hay que seguir cuidando, no puede ser la única apuesta. «El futuro pasa por construir una economía más equilibrada, más resiliente y con capacidad de generar oportunidades durante todo el año». Para lograrlo, detalló las líneas de trabajo de su departamento, que incluyen el apoyo decidido al comercio de proximidad, a los autónomos y a las pequeñas empresas que «son las que dan vida a nuestras calles y mantienen vivo nuestro tejido comercial».

Polígono de Madrigueres

Uno de los hitos más recientes destacados por la concejala fue la aprobación provisional en el pleno del Ayuntamiento de la constitución de la entidad de gestión y modernización del polígono de Madrigueres. García calificó este avance como un «paso importante que nos permitirá modernizar esta área industrial, mejorar sus infraestructuras, favorecer nuevas inversiones y dar más fuerza a este sector». No obstante, advirtió que este camino hacia la diversificación exige «constancia, planificación y una visión a largo plazo».

Noticias relacionadas

Finalmente, la responsable de Promoción Económica puso el foco en el capital humano como base de cualquier estrategia de crecimiento. En este punto, reivindicó el papel fundamental de organismos como Creama para conectar a las personas con el mundo laboral. García concluyó su discurso haciendo un llamamiento a la cooperación público-privada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
  2. Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas
  3. Más y más atunes: el espectáculo de descargar los enormes túnidos en el puerto de Xàbia
  4. Muere un vecino de 43 en Dénia tras reñir con otro residente, que le propinó un puñetazo y tiró al suelo
  5. Un joven fallece al precipitarse del acantilado en la cala Advocat de Benissa
  6. Sospechoso accidente en la AP-7 entre Ondara y Benissa: el conductor de uno de los coches escapa a la carrera por los bancales
  7. La puerta azul se pone verde: los docentes transforman un icono turístico valenciano y de Xàbia
  8. Ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida': Vicent Grimalt dimite tras 11 años de alcalde de Dénia y repite en su discurso las palabras 'estima corazón pálpito' y 'latido

Julio Delgado destaca más de 12,5 millones de inversión de la Generalitat para impulsar la Marina Alta

Julio Delgado destaca más de 12,5 millones de inversión de la Generalitat para impulsar la Marina Alta

María José García, segunda teniente de alcalde de Dénia: «El futuro pasa por construir una economía más equilibrada y resiliente»

María José García, segunda teniente de alcalde de Dénia: «El futuro pasa por construir una economía más equilibrada y resiliente»

8 de la mañana, hora punta en las calas de Xàbia

8 de la mañana, hora punta en las calas de Xàbia

Enfermeras y enfermeros de la Marina Alta, obligados a usar sus coches para ir a visitar a pacientes

Enfermeras y enfermeros de la Marina Alta, obligados a usar sus coches para ir a visitar a pacientes

Els Poblets libra a los vecinos de pagar más cara el agua

Els Poblets libra a los vecinos de pagar más cara el agua

Sofía Fonte y María Rubio ya son las nuevas Reinas de las Fiestas de Calp

Sofía Fonte y María Rubio ya son las nuevas Reinas de las Fiestas de Calp

Lluvia de flores amarillas en Dénia y de vainas y lentejas en Xàbia

Lluvia de flores amarillas en Dénia y de vainas y lentejas en Xàbia

Segundo verano con el gran velero encallado en Xàbia: el peligro, la chatarra

Segundo verano con el gran velero encallado en Xàbia: el peligro, la chatarra
Tracking Pixel Contents