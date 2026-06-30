Enfermeras y enfermeros de la Marina Alta, obligados a usar sus coches para ir a visitar a pacientes

Satse Alicante ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la utilización habitual de vehículos particulares por parte de personal sanitario del departamento de salud de Dénia que acude a las casas de los pacientes a hacer asistencia domiciliaria. Son visitas programadas y urgentes de Atención Primaria. Que las enfermeras y enfermeros utilicen sus coches es, según el sindicato, "incompatible con la normativa de prevención de riesgos laborales y con las garantías exigibles para la prestación de un servicio público sanitario".

El sindicado advierte que estos sanitarios llevan en sus propios coches "material sanitario, maletines de curas, material biológico, muestras clínicas e incluso bombonas de oxígeno medicinal en determinadas asistencias urgentes".

El departamento de salud de Dénia atiende a una población estable de unos 170.000 habitantes. La flotante es elevadísima. Hay pueblos de interior y montaña y muchas urbanizaciones y viviendas aisladas. Eso "hace imprescindible disponer de medios de transporte adecuados para garantizar una atención domiciliaria segura y eficiente".

Satse subraya que se está trasladando a los profesionales responsabilidades y costes que corresponden a la administración. Insiste en que los sanitarios están poniendo sus coches, así como pagando combustible y haciendo kiómetros, en "una actividad laboral desarrollada en beneficio exclusivo del servicio público".

El sindicato considera "especialmente preocupante" que se lleve en el coche propio "material sanitario potencialmente contaminante y bombonas de oxígeno medicinal".

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La urgencia de contar con vehículos adecuados

Satse ha pedido a la Inspección de Trabajo que investigue los hechos y que inste a la conselleria de Sanidad a que ponga fin a que los sanitarios tengan que utilizar sus vehículos para la asistencia domiciliaria. El sindicato reclama que se dote a los centros de salud de "vehículos adecuados, homologados y adaptados a las funciones sanitarias que desarrollan los profesionales de Atención Primaria".