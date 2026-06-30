Sofía Fonte y María Rubio ya son las nuevas Reinas de las Fiestas de Calp
Unas dos mil personas asistieron a la elección de las Reinas, un acto que anticipa la celebración de la Mare de Déu de les Neus
Sofía Fonte Blanco y María Rubio Villalba fueron elegidas el pasado sábado reinas mayor e infantil respectivamente de las Fiestas de Calp de 2026.
La elección se realizó, como es tradición, por sorteo. Las reinas del pasado año extrajeron al azar los nombres de sus sucesoras de entre las candidatas de 18 años y las candidatas de 8 años. Al acto, de bellísima puesta en escena, asistieron unas 2.000 personas.
La gala, organizada por la Comisión de Fiestas 2026, se celebró en la plaza Mayor y fue presentada por los festeros Jorge Fernández y Ximo Morató. Las damas mayores e infantiles estuvieron acompañadas por niños y jóvenes de las quintas de 2008 y 2018 que forman parte este año de la Comisión de Fiestas así como por los festeros y festeras de la quinta de 1988.
Las Reinas de 2025, Neus Santos Tur y Neus Díaz Fernández, extrajeron las bolas que contenían el nombre de las Reinas de las Fiestas de 2026, y los presentadores fueron llamando a cada una de las damas y quintos que componen la corte de honor del presente año. La emoción se desbordó cuando se pronunció el nombre de las nuevas Reinas de las fiestas.
Tras la elección, la presidenta de la Comisión de Fiestas, Marga Baeza Ortolá, la concejala de Fiestas, Mariola Mulet y la alcaldesa, Ana Sala, dedicaron unas palabras a las nuevas reinas y a la Comisión de Fiestas que organiza las fiestas patronales del presente año.
Las quintas de 1988, 2008 y 2018
Todos los miembros de la Comisión de Fiestas, integrada por las quintas de 1988, 2008, y de 2018, participaron en el final de la gala que se cerró con la presencia de todos ellos en el escenario, la interpretación del himno regional a cargo del tenor José Luis Luri y el disparo de un castillo de fuegos artificiales.
El acto de este sábado supone el preámbulo a las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu de les Neus que se celebran durante la primera quincena del mes de agosto.
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