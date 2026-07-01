Apagan a toda prisa un conato de incendio en el Arenal de Xàbia
La Policía Local, Protección Civil y los bomberos acudieron a toda prisa al divisar el humo de una posible fogata en la avenida de Tamarits
Acción, reacción. En Xàbia, siempre se está alerta con el fuego. En la tarde de ayer, se divisó humo en la avenida de Tamarits, en el núcleo turístico del Arenal de Xàbia. La respuesta fue inmediata. Acudieron la Policía Local, Protección Civil y los bomberos del Consorcio de Alicante (ahora hay un retén de verano en el municipio). Apagaron a toda prisa lo que parecía una fogata. El incendio quedó en un conato. Y podía haber sido grave. El foco estaba dentro de una densa masa arbustiva de mimosas. Ahí dentro hay basura de latas y desperdicios que podrían indicar que alguien ha hecho incluso noche metido en los matorrales.
El conato estaba cerca de bloques de viviendas y también de los terrenos vírgenes del Saladar (un antiguo humedal). Aquí ya se han declarado otros incendios. El pasado verano un fuego en el Saladar calcinó carrizales y arbustos. El núcleo del Arenal está hiperurbanizado (y se sigue construyendo). El Saladar es un pulmón verde. Además, funciona como una inmensa esponja y absorbe las lluvias torrenciales.
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