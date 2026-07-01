Benissa consolida su transformación sostenible, digital y turística tras ejecutar 2,5 millones de euros de inversión de fondos europeos

El Ayuntamiento de Benissa presentó el pasado 25 de junio el Estudio de Repercusiones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), un documento estratégico que evalúa el impacto de las actuaciones ejecutadas en los últimos años y define las bases para avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, equilibrado y adaptado a la realidad del municipio.

El acto ha contado con la participación del alcalde, Arturo Poquet; la concejala de Turismo, Virginia Pérez Gato; y la técnica municipal de Turismo, Loli Vicens, junto al equipo técnico que ha hecho posible la planificación y ejecución de este ambicioso proyecto.

La intervención de la concejala de Turismo / Levante-EMV

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que Benissa ha obtenido la mayor subvención de su historia, con una inversión de 2,5 millones de euros procedente de los fondos europeos Next Generation. Poquet ha puesto en valor el trabajo realizado para lograr esta financiación, reconociendo la labor del exconcejal Jorge Ivars, impulsor inicial del proyecto, así como la continuidad y desarrollo liderados por la actual responsable de Turismo.

El estudio analiza el impacto de la actividad turística en el territorio y plantea la necesidad de consolidar un modelo de municipio a largo plazo, basado en el equilibrio entre desarrollo turístico, sostenibilidad ambiental y bienestar ciudadano. En este sentido, incorpora herramientas para planificar el crecimiento de forma ordenada, apoyándose en la tecnología y situando a la ciudadanía en el centro de la toma de decisiones.

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ha contemplado un total de 22 actuaciones, apostando por la diversificación de la oferta, la sostenibilidad y el impulso del turismo deportivo como palancas para reducir la estacionalidad y generar actividad durante todo el año.

La técnica de turismo, Loli Vicens / Levante-EMV

Cuatro ejes estratégicos para transformar el destino

La inversión se ha articulado en torno a cuatro grandes líneas de actuación:

Transformación verde y sostenible , con una dotación de 510.000 euros.

, con una dotación de 510.000 euros. Mejora de la eficiencia energética, con 530.000 euros destinados a generar espacios urbanos más amables y sostenibles.

eficiencia energética, con 530.000 euros destinados a generar espacios urbanos más amables y sostenibles. Transición digital , con una inversión de 492.000 euros orientada a una gestión turística basada en datos.

, con una inversión de 492.000 euros orientada a una gestión turística basada en datos. Competitividad turística, con 920.000 euros para diversificar la oferta y reducir la estacionalidad.

Vertebración del territorio y prevención ambiental

Entre las actuaciones más destacadas figura la mejora de la vertebración territorial mediante la creación y adecuación de 12 rutas de senderismo, trail running y bicicleta de montaña (BTT), junto con la instalación de 342 señales, 10 aparcabicis y cuatro estaciones de reparación.

El plan también ha incorporado medidas innovadoras en materia de sostenibilidad y prevención ambiental, como la instalación de 5.560 contadores inteligentes, 45 sensores para la detección de fugas de agua y seis cámaras de alta precisión para la vigilancia del entorno natural. Estas herramientas ya han permitido detectar de forma temprana dos incendios, reforzando la capacidad de respuesta y protección del territorio.

El alcalde, Arturo Poquet / Levante-EMV

La concejala de Turismo, Virginia Pérez Gato, ha subrayado que este proyecto supone “una apuesta firme por un modelo turístico responsable, innovador y respetuoso con el entorno, capaz de generar oportunidades sin comprometer los recursos naturales ni la calidad de vida de la ciudadanía”.

Por su parte, la técnica de Turismo, Loli Vicens, ha destacado el intenso trabajo de coordinación desarrollado durante los últimos cuatro años, un proceso que ha implicado a diferentes departamentos y profesionales para hacer realidad esta estrategia.

Financiado con fondos europeos Next Generation, el plan es fruto del trabajo conjunto de los equipos técnicos municipales, cuya implicación ha sido clave para la ejecución de las actuaciones. Tras cuatro años de planificación y desarrollo, Benissa afronta ahora una nueva etapa centrada en consolidar este modelo y prepararse para los retos del futuro.

Con la presentación de este estudio, el municipio reafirma su compromiso con un turismo sostenible, inteligente y de calidad, orientado a mejorar tanto la experiencia de quienes visitan Benissa como el bienestar de quienes la habitan. La estrategia sitúa la calidad de vida de la ciudadanía, la protección del entorno y la innovación como pilares del destino que Benissa quiere consolidar en los próximos años.

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