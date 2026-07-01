El Consejo Rector de Pacte'MA impulsa nuevas líneas estratégicas para fortalecer el desarrollo económico y el empleo en la Marina Alta

El Consejo Rector de Pacte'MA celebró el pasado 29 de junio una nueva sesión de trabajo en el salón de plenos del Ayuntamiento de Pedreguer, municipio que ostenta la capitalidad de Creama durante este año. La sesión contó con la presencia de la mayoría de los 32 ayuntamientos que están integrados en el Acuerdo Comarcal por el Empleo, los agentes sociales y económicos, CCOO l’Alalcantí-Les Marines y la CEV, la directora territorial de Labora, Cortes Martínez de las Heras, el alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús, y el alcalde de Murla, Juan Fernando Giner, que presidía la sesión ante la ausencia del presidente de Pacte’MA y Creama, Carlos Pastor.

En esta sesión se han abordado los principales proyectos de desarrollo territorial que impulsa el acuerdo comarcal, reafirmando su compromiso con la diversificación económica, la generación de empleo de calidad y la cooperación entre administraciones, agentes sociales y tejido empresarial de la Marina Alta.

Durante la reunión se aprobaron por unanimidad todos los puntos del orden del día, entre ellos el acta de la sesión anterior y las líneas prioritarias de actuación del proyecto Industria Ocupa, tras la presentación de los resultados del Diagnóstico del Sector Industrial de la Marina Alta. Este estudio identifica los principales retos y oportunidades de la industria comarcal y servirá como hoja de ruta para desarrollar acciones que favorezcan la competitividad empresarial, el impulso de la formación y la captación de talento.

La reunión tuvo lugar en Pedreguer, que ejerce la capitalidad dle Creama / Levante-EMV

El debate generado durante este punto puso de manifiesto el consenso existente sobre la necesidad de avanzar hacia un modelo económico más diversificado, reforzando el papel de la industria sin dejar de reconocer la importancia del sector turístico como motor económico de nuestra comarca. Asimismo, se destacó la conveniencia de fortalecer la colaboración entre los centros educativos y las empresas para adaptar la formación profesional a las necesidades del tejido productivo.

Optar a ayudas del Fondo Europeo Marítimo

El Consejo Rector también aprobó la preparación y presentación de un proyecto para concurrir a las futuras ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), así como la adhesión de Pacte'MA a la Alianza Viva de la Marina Alta, una iniciativa orientada a fomentar la cooperación territorial y el desarrollo sostenible de la comarca.

Durante la sesión se informó igualmente de la justificación técnica y económica de la primera anualidad de los Proyectos Territoriales 2025-2026 desarrollados por Creama como Secretaría Técnica de Pacte'MA.

Por último, el Consejo Rector aprobó por unanimidad la propuesta de organización de una Feria Comarcal de Empleo, una iniciativa promovida en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que permitirá acercar oportunidades laborales y recursos de orientación profesional a la ciudadanía de la Marina Alta.

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Con esta reunión, Pacte'MA continúa consolidándose como el principal espacio de coordinación para impulsar políticas de empleo, desarrollo económico y cohesión territorial en la comarca, mediante el trabajo conjunto de las administraciones públicas, las organizaciones empresariales y sindicales y el resto de entidades que forman parte del acuerdo.