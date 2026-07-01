Hito en las calas de Benissa: L'Advocat cuenta por primera vez en su historia con vigilancia y socorrismo
La decisión de incorporar a guardavidas ha sido clave para que esta playa, una de las más bellas de la Marina Alta, conquiste la bandera azul
De hito en hito. La cala de l'Advocat de Benissa cuenta desde hoy y por primera vez en su historia con vigilancia y socorrismo. El servicio lo presta SVS (Sociedad de Vigilancia y Salvamento), que también se encarga de vigilar la playa de la Fustera y la cala de Baladrar. De hecho, en Baladrar hay socorristas cada verano desde 2021. Y en Baladrar se logró el mismo hito que ahora en l'Advocat. Dotarla de socorristas significó conquistar la bandera azul. Benissa avanza en hacer accesibles y seguras sus calas.
L'Advocat es una cala de aguas cristalinas. Está rodeada de acantilados. Cuenta con un buen vial de acceso. También se puede llegar caminando por el paseo ecológico litoral. El litoral de Benissa es para descubrirlo paso a paso. L'Advocat está protegida por un espigón de piedra. Tiene 170 metros lineales y 6 de ancho. Es de arena y cantos rodados. Este primero de julio muchos de los bañistas que disfrutaban de la playa eran familias con niños pequeños. Han coincidido en que la presencia de los socorristas les da mucha tranquilidad.
Los guardavidas no le quitan ojo a este litoral. Lo controlan desde una silla y a pie de playa. Disponen de un módulo con aire acondicionado, camilla y que está perfectamente equipado con material de curas.
Bandera azul, de Qualitur y hoy también bandera verde
L'Advocat izará por primera vez este verano la bandera azul. También ondea la bandera Qualitur que otorga la Generalitat (destaca la calidad y excelencia de los servicios). Los guardavidas han izado hoy la bandera verde. El mar estaba en calma absoluta, un espejo. La bandera verde tiene dibujado un pictograma para personas daltónicas.
Así las cosas, l'Advocat marca este verano un doble hito: cuenta con vigilancia por primera vez y también se estrena con una bandera azul que constata la calidad de sus aguas y la apuesta por reforzar la seguridad y los servicios turísticos.
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