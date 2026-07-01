Luz verde a que el tren pase por Gata de Gorgos en modo tranvía

La Línea 9 del TRAM de Benidorm a Dénia, antiguo "trenet de la Marina", es camaleónica. Cuando el tren entra en Dénia, lo hace en modo tranvía. Gata de Gorgos, el pueblo donde la vía está más metida en la trama urbana, también quería este modelo. El ayuntamiento envió en septiembre de 2024 un escrito a la Dirección General de Transportes y Logística. Solicitaba que las vías urbanas del ferrocarril se transformaran en "tramo tranviario urbano". El Consell ha aceptado. Eso sí, hay que realizar las obras que plantea la Agència Valenciana de Seguretat Ferroviaria. Tiene todo el sentido que el tren, al llegar a Gata, circule sin prisa y a paso de tranvía.

Entre las obras que se realizarán, está la eliminación del cruce peatonal del Camí de la Ermita del Calvari. Se abrirá un cruce en la calle Montgó. En los otros que ya existen (calle Paet, carretera a Xàbia, calle Jesús pobre o camí dels Miralbons) se harán trabajos para mejorar la visibilidad. En el cruce de la carretera que va a Xàbia, se mantendrán las barreras.

La obra de más fuste es la demolición de un edificio cercano a la vía que ahora se utiliza como garaje. Se expropiará y luego se derribará. Permitirá mejorar el acceso a una zona verde que se creará junto al Trinquet Municipal.

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La vía, más integrada en la trama urbana

La tranviarización mejora la seguridad de este tramo netamente urbano la Línea 9 del TRAM. Además, la vía estará mejor integrada en la trama urbana y se mitigará el efecto de barrera entre la zona del pueblo que queda a un lado de los raíles y la que queda al otro.