Una madre y su bebé de 13 meses resultan ilesas tras volcar su coche en la carretera de Xàbia a Jesús Pobre

Un coche volcó ayer sobre las 15.30 horas en la carretera de Xàbia a Jesús Pobre. El accidente fue muy aparatoso. Las dos ocupantes del vehículo, una joven madre y su hija, de 13 meses, resultaron ilesas. La conductora salió del coche por su propio pie y comprobó en seguida que la niña estaba bien y que no había sufrido ninguna herida.

Llegaron rápidamente patrullas de la Policía Local. Se cercioraron de que no había heridos. No fue necesario trasladar a la conductora y a su bebé al hospital. La mujer estaba asustada. Se hallaba perfectamente y respiraba aliviada al salir indemnes ella y, sobre todo, la pequeña del vuelco del vehículo. Ese hecho, que las dos ocupantes del coche resultaran ilesas, constata la importancia de llevar buenos sistemas de sujeción, en este caso una sillita de coche para bebé, en el vehículo.