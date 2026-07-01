Xàbia, 1 de julio: Llegan los jovencísimos turistas de la maleta a rastras y el piso de alquiler vacacional

1 de julio. Día de mucho trajín en la estación de autobuses de Xàbia. Llegan los jovencísimos turistas cuyas primeras horas en el "destino" (palabra demasiado grave para estos veinteañeros) consisten en caminar con la maleta a rastras y la mochila a la espalda, aprovisionarse en el supermercado de comida y bebida para unos cuantos días (la primera comida en Xàbia la suelen hacer en las mesas del super, que allí se está muy fresquito) y luego buscar, sin levantar la vista del móvil, al piso de alquiler turístico.

En la estación, un puñado de jóvenes esperaban el autobús urbano o el taxi. Han alquilado en el núcleo de la playa del Arenal. Pero los pisos vacacionales están desperdigados aquí y allá. También hay cuadrillas de jóvenes que arrastraban este mediodía la maleta y callejeaban por las avenidas y barrios del centro urbano.

Jóvenes con la malteta a rastras, la mochila a la espalda y cargados con las bolsas del super buscaban este mediodía el piso de alquiler turístico / A. P. F.

Las vacaciones se han democratizado. Eso del turismo de calidad era una milonga. La muchachada turística no es de hacer mucho gasto en los restaurantes. Pero estos turistas tienen el mismo derecho a disfrutar de Xàbia que el visitante que llega en su coche de lujo y va directo al casoplón del acantilado. Sí, los jóvenes turistas son más revoltosos. Quieren fiesta. Gastan lo justo. Y le quitan las arrugas al turismo de Xàbia.

Jóvenes que han llegado esta mañana en autobús a Xàbia / A. P. F.

El "boom" ahora atenuado del alquiler turístico

El municipio lleva décadas y décadas intentando definir el modelo. La realidad va por libre. Tras la pandemia y con el auge, ahora mitigado (se ha regulado) del alquiler vacacional, el turismo de cuadrillas de jóvenes amigos ha ido a más. No están más de una semana. Julio es el mes de estos turistas de la maleta a rastras. En agosto, regresa el turismo de segunda residencia, más familiar.

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¿Se nota que es 1 de julio? Y tanto. Quizá en las playas y los restaurantes no hay mucha diferencia de ayer a hoy. Pero el inicio ya sin titubeos de la plena temporada turística se percibe claramente en la estación de autobuses y en los supermercados. La imagen es curiosa: pandillas de amigos vagan un poco perdidos guiados por la "brújula" del móvil. Tiran de la maleta. Cargan compra para subsistir unos cuantos días. Buscan el piso en el que dormirán lo justo. Esas primeras horas de caminar con cierta indolencia (a pleno sol y arrastrando el equipaje) engañan. Estos turistas vienen cargados de energía.