Aprender a mirar, a trenzar y a modelar: los talleres de cultura hacen pueblo en Xàbia

Ojos y manos. Podían haberse contentado con hacer talleres sin más de fotografía, "llata" y cerámica. Pero Mili Sánchez, Alberto Cardona "Sensio" y Cristina Pedrós han querido ir más allá. Han cambiado la perspectiva. Han animado a los participantes a ser creativos y a explorar nuevas perspectivas.

La fotógrafa Mili Sánchez le lanzó un reto a sus once alumnos: "aprender a mirar". Empezar de cero. Fijarse en lo que pasa desaparecibido. Experimentar. Reflexionar sobre la luz (y las sombras), el color, el encuadre y la composición. Deconstruir la fotografía y recorrer todos sus ángulos. Este taller de fotografía escapa de los enfoques convencionales. Mili incitó a sus alumnos a expresarse y a olvidarse un poco de la técnica. La experiencia ha sido tan reveladora que los fotógrafos han descubierto el asombro en lo cotidiano. La profesora dice que han encontrado "la perspectiva inesperada".

Mirar fotografías y ser fotografiada: la alcaldesa de Xàbia acudió a la exposición / A. P. F.

Las fotografías se exponen ahora en el Museo Soler Blasco de Xàbia. También se exhiben las creaciones de "llata", taller impartido por Alberto Cardona, y las cerámicas, cuya profesora es Cristina Pedrós. Los alumnos han aprendido a trenzar y a moldear. Y es mucho más de lo que parece. Estos talleres son una urdimbre de comunidad. La "llata" socializa. Mientras, la cerámica, una artesanía quizá de más concentración, refuerza la autoestima. Bastan las manos para dar forma al barro. La ductilidad destierra rígidos prejuicios.

Numerosos vecinos y vecinas acudieron a la inauguración de la muestra / A. P. F.

Los profesores han logrado que los alumnos perdieran el miedo a enfrentarse a la fotografía y a la artesanía. Les han animado a dejarse llevar por la subjetividad. Ojos y manos. Mirada y tacto. Las imágenes, las cerámicas y las creaciones de "llata" son magníficas. Los alumnos han aprendido muchísimo.

Creaciones de "llata" / A. P. F.

Buen ojo y buenas manos

La muestra se inauguró el pasado jueves. Hay mucha sinceridad y buen ojo y buenas manos. Los participantes dominan la técnica y derrochan entusiasmo. Ponen todos los sentidos.

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Estos talleres, así como el de escritura creativa, organizado también por la concejalía de Cultura de Xàbia, hacen pueblo. Entre los participantes surge una complicidad especial. Comparten curiosidad y el anhelo de aprender, mirar y crear.