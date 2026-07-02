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Intenta embarcar en el puerto de Dénia más de mil botellas de "gas de la risa"

El conductor de la furgoneta, de 38 años, no pudo justificar por qué pretendía llevar a les Balears el cargamento de óxido nitroso

Una de las botellas requisadas de &quot;gas de la risa&quot;

Una de las botellas requisadas de "gas de la risa" / Levante-EMV

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Teresa Andreu

Dénia

Gas para reír y no parar. La Guardia Civil ha intervenido en el puerto de Dénia un importante cargamento de óxido nitroso, el conocido como “gas de la risa”. Los agentes, durante un control rutinario, descubrieron que en una furgoneta había más de mil botellas de "gas de la risa".

Los agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras de Dénia que prestaban servicio en el puerto identificaron al conductor de una furgoneta que se disponía a embarcar en un ferri con destino a les Balears. Inspeccionaron su vehículo. Encontraron en el interior 168 cajas que contenían 1.008 botellas de óxido nitroso de 640 gramos cada una. El valor aproximado de la mercancía asciende a más de 35.000 euros.

El conductor, un varón de 38 años, no pudo acreditar la procedencia de la mercancía ni justificar su transporte. Los agentes procedieron a la aprehensión del cargamento y a la instrucción de diligencias por una supuesta infracción a la Ley de Impuestos Especiales.

Las botellas iban dentro de 168 cajas

Las botellas iban dentro de 168 cajas / Levante-EMV

La mercancía intervenida ha quedado a disposición de la Aduana e Impuestos Especiales de Alicante. Mientras tanto, continúan las investigaciones para esclarecer el origen del producto, sin descartar nuevas actuaciones relacionadas con este caso.

El óxido nitroso tiene actualmente un uso recreativo como sustancia psicoactiva debido a sus efectos, que son rápidos y de corta duración, proporcionando sensación momentánea de euforia y desinhibición.

Sustancia de moda en el ocio nocturno

Popularmente se conoce como “gas de la risa” y su consumo ha crecido en entornos de ocio nocturno, siendo, a menudo, inhalado mediante globos llenos con el gas proveniente de botellas iguales o similares a las intervenidas en esta actuación.

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La Guardia Civil recuerda que el consumo de esta sustancia puede provocar graves riesgos para salud, además de provocar alucinaciones visuales y auditivas, hipoxia, daño neurológico grave y quemaduras por frío, entre otros efectos adversos.

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