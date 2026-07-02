Irene Bertomeu, con su proyecto Atelier del Bosc, y Héctor Sala, con DCP Ready, premios al talento emprendedor de la Marina Alta

La Casa de Cultura de Pedreguer acogió la I Gala de los Premios Impulsa Marina Alta, gala organizada por Creama y que reunió a representantes institucionales, empresariales y educativos para reconocer el talento, la innovación y el emprendimiento de la comarca.

La gala, celebrada en el marco de la capitalidad de Creama 2026 que ejerce Pedreguer, puso de manifiesto la importancia de la colaboración entre administraciones, empresas y centros educativos para generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social en la Marina Alta.

Durante el acto intervinieron el alcalde de Pedreguer y vicepresidente de Creama, Sergi Ferrús; el presidente de Creama, Carlos Pastor; la directora del CEEI Elx, Carolina Román, y la presidenta de Jovempa Marina Alta, Ariadna Llodrà. Todos coincidieron en destacar el emprendimiento como una herramienta clave para fijar talento, impulsar la innovación y fortalecer el tejido productivo comarcal.

La gala la organizó Creama; en el centro, su gerente, Rosario Donderis / Levante-EMV

El acto contó además con la asistencia de la directora territorial de Labora, de las representantes de las entidades colaboradoras, de la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, de la concejala de Promoción Económica de Dénia, María José García, y de numerosos representantes institucionales, empresariales y educativos que quisieron respaldar esta primera edición.

Tras la exposición de los proyectos finalistas y la deliberación del jurado, se dieron a conocer los galardonados. En la categoría Impulsa Talent Jove, el primer premio fue para Atelier del Bosc, un proyecto creado por Irene Bertomeu, estudiante del Ciclo Superior de FP de Educación infantil en el IES Josep Iborra de Benissa, mientras que el segundo recayó en dos estudiantes del Ciclo de grado superior de FP en Administración y Finanzas, del IES Ifach de Calp, Hlib Shytyi y Zaid Abdoune.

Jóvenes premiados y que encarnan el talento emprendedor de la Marina Alta / Levante-EMV

Por su parte, en la categoría Impulsa Emprèn, el primer premio fue para Hector Sala, de Xàbia, y su proyecto DCP Ready, una empresa innovadora que ofrece servicios de distribución de contenidos virtuales en el sector cinematográfico, y el segundo para Optibi Solutions, dos emprendedores de Gata de Gorgos que ofrecen Servicios de Bussiness Intelligence para pymes.

Promover la cultura de emprender

Más allá del reconocimiento a los proyectos ganadores, la gala puso en valor el esfuerzo de todas las personas participantes, así como el compromiso de Creama y de las entidades colaboradoras con el impulso de una cultura emprendedora basada en la creatividad, la innovación y la cooperación entre municipios.

La Casa de Cultura de Pedreguer, repleta de público / Levante-EMV

Desde la organización se ha querido agradecer la excelente acogida de esta primera edición, la implicación del jurado, de las entidades colaboradoras, del Ayuntamiento de Pedreguer y del equipo técnico de Creama, así como la amplia participación institucional y social que convirtió la gala en un punto de encuentro para el ecosistema emprendedor de la Marina Alta.

Creama traslada su enhorabuena a las personas premiadas y participantes, animándoles a seguir desarrollando proyectos que contribuyan al crecimiento económico, la innovación y la generación de oportunidades en la comarca.