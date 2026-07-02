Pego vivirá un gran verano de música, historia y naturaleza

Un verano para no aburrirse. Acabadas las fiestas, Pego quiere seguir siendo el centro de las miradas en la Marina Alta durante el periodo estival y para ello, en coordinación entre las concejalías de Cultura y Turismo, se ha programado una serie de actividades para los meses de julio y agosto. Desteacan la música y el entorno natural e histórico de la localidad.

Para este mes de julio la programación empieza el próximo viernes 10 de julio con la actuación del Trio de corda Marina Alta, una formación de música de cámara especializada en el repertorio clásico de trío de cuerdas y piano. Un concierto que se celebrará en la Plaça Jaume I a partir de las 20.30 horas.

La segunda cita llegará el día siguiente, el sábado 11 de julio. En esta ocasión toca viajar al pasado por las calles del municipio para conocer las historias que aún atesoran. Una ruta, ‘Explorant Pego. Carrers i llegendes’, que empezará a partir de las 19.30 horas, gratuita y que será para público de habla inglesa.

Otra de las rutas programadas será la del viernes 17 de julio, a partir de las 20.30 horas, ‘Descobrint els tresors a la Penya del Gat’. Se trata de una experiencia única, una aventura pensada para descubrir el entorno natural y cultural de una manera divertida, educativa y emocionante. La propuesta es realizar un recorrido de alrededor de dos horas en la que los participantes, ataviados con un mapa, deben superar una serie de pruebas ya adivinanzas que están relacionadas con elementos del contexto histórico, la fauna y flora locales, así como curiosidades del municipio, realizando un recorrido por los puntos más emblemáticos de la localidad pegolina. Si consiguen acertarlas, éstas les conducirán hasta el tesoro escondido.

La programación de "A l'estiu, a Pego es viu" / Levante-EMV

La música volverá el viernes 24 de julio de la mano de Pascual Andreu, un clásico de los conciertos de verano en Pego, pues este tenor torrentí ha actuado ya en varias ocasiones en el municipio pegolino con un éxito notorio. La cita se celebrará en el Passeig Cervantes a partir de las 20.30 horas.

Dos rutas más están programadas para finales de este mes. La primera de ellas para el domingo 26 de julio, a partir de las 20.30 horas. Se trata de una Gimcana per la Marjal. De la mano de Sergi Sánchez, los participantes descubrirán lugares como el Blau del Calapatar o la Muntanyeta Verda. Lo harán, también, a través de pruebas relacionadas, entre otras, con la reintroducción de aves, la fauna y flora o la gastronomía y productos locales. Una forma diferente de conocer en entorno natural del humedal, un tesoro para los pegolinos y las pegolinas.

La última cita de julio, el viernes 31 de julio, también será una ruta. En esta ocasión una ruta histórica para conocer el castillo de Ambra. Será por la tarde/noche, a partir de las 20.30 horas. La visita estará conducida por el arqueólogo e historiador Josep Gisbert Garcia.

El Castell d’Ambra del siglo XIII, la gran atalaya de Pego / A. Padilla

El programa de actividades seguirá durante el mes de agosto y arrancará con un concierto en el viernes 7 a las 20.30 horas en la Plaça Maria Cambrils. La actuación correrá a cargo de Los Satisfechos, formado por un dúo de guitarras y un cantante.

Al día siguiente, el 8 de agosto, a partir de las 19.30 horas, habrá otra edición del "Explorant Pego. Carrers i llegendes". En esta ocasión la ruta se desarrollará en dos idiomas, el castellano y el valenciano.

La ermita de Sant Antoni y las fascinantes historias de Pego

Otra ruta, la del 14 de agosto, dará a conocer la historia de la ermita de Sant Antoni, un peculiar enclave religioso muy querido por los pegolinos y pegolinas. A partir de las 20.30 horas, también correrá a cargo del arqueólogo e historiador Josep Gisbert Garcia.

Una semana después, el 21 de agosto, a partir de las 20.30 horas, volverá a sonar la música. En esta ocasión en la Plaça del Mercat y de la mano de Saray Garcia y su ‘Cançons a la llum de la lluna’. La voz de esta soprano vallisoletana, afincada en Valencia desde hace años, es conocida por muchos pegolinos y pegolinas pues también ha participado en diferentes conciertos la localidad.

Al día siguiente, el sábado 22 de agosto habrá ocasión de repetir ruta en busca de tesoros, en esta ocasión en el maravilloso enclave de la Marjal. Una cita que empezará a las 20.30 horas.

Cerrará la programación veraniega el concierto de Xaloc, un duo de saxo y piano que ofrecerán un concierto el viernes 4 de septiembre en la Plaça de l’Ajuntament, a partir de las 20.30 horas.

“Hemos intentado repetir fórmula, la de mezclar conciertos de música y rutas por diferentes enclaves del municipio, porque ha funcionado en los últimos años, teniendo una gran aceptación, tanto por el público local como por gente que viene a Pego a participar en las diferentes actividades”, explica el concejal de Cultura, Josep Mengual. Según el edil, “los conciertos que se ofrecen durante los próximos dos meses tienen son de primer nivel, con artistas de gran calidad, algunos ya han encandilado al público pegolino, y el resto seguramente también lo conseguirán”.

Por su parte el concejal de Turismo, Ricardo Sendra, recalca que las rutas están pensadas para todos los públicos, “para hacer en familia”, además “son actividades diferentes, en las que los visitantes no solo pasean por monumentos o lugares, participan de forma activa y eso hace que sea mucho más ameno”.