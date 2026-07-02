Xàbia vivirá otro verano con coches invadiendo la primera línea: Costas no urge ahora a desmantelar el aparcamiento ilegal
Los residentes habían reclamado al ministerio que obligase al consistorio a cerrar ya el parking que está junto a la desembocadura del río Gorgos y que "daña" un tramo de dominio público de gran valor natural y paisajístico
El aparcamiento ilegal del litoral del Primer Muntanyar de Xàbia no se cerrará de hoy para mañana. Los vecinos que piden al servicio de Costas de Alicante (depende del Ministerio para la Transición Ecológica) y al ayuntamiento que desmantelen este parking, situado junto a la desembocadura del río Gorgos, enviaron antes de verano un nuevo escrito a Costas para recordarle la anomalía de que se aparque en el dominio público marítimo terrestre y en un tramo litoral de gran valor natural y paisajístico. Recordaron que esa actividad, la del aparcamiento, no está amparada por ninguna licencia ni cumple la legislación ambiental. Estos residentes ya han recibido la contestación. Les ha decepcionado e indignado. Costas se lava las manos. No urge al ayuntamiento a desmantelar el aparcamiento. Los vecinos le trasladaron que hay alternativas para dejar el coche. La Vía Augusta, la gran avenida paralela al Primer Muntanyar que une los núcleos de Duanes de la Mar (el Puerto) y el Arenal, cuenta con miles de plazas de aparcamiento. Pero el organismo ministerial no tiene ahora prisa por sacar los coches de estos terrenos del dominio público.
Costas recuerda que ha instado antes el ayuntamiento a que tome medidas para impedir que los coches invadan esta franja litoral. Apunta que "la comunidad de propietarios (los vecinos que quieren liberar de coches la primera línea) ha acudido a los tribunales". "Tratándose de una cuestión que está 'sub iudice', este Servicio Provincial no considera oportuno iniciar nuevas administraciones administrativas".
Esa respuesta ha decepcionado a los vecinos. Esperaban más contundencia. Esperaban que Costas viera claro que este aparcamiento en el dominio público obstaculiza el acceso a la playa, obliga a los bañistas a sortear coches y vulnera el proyecto de regeneación ambiental llevado a cabo el pasado año en esta costa del Muntanyar. Lamentan que un verano más se vivan situaciones de inseguridad al compartir espacio público coches y peatones y que una barrera de vehículos aparcados altere el horizonte del mar.
Unos 300 coches en terrenos de dominio público
En los últimos años, se han ido sacando los coches de la costa del Primer Muntanyar. El ayuntamiento colocó una talanquera en la mayor parte de este litoral y transformó uno de los carriles de tráfico en un paseo peatonal. Pero ha quedado ese aparcamiento "residual" que está junto a la desembocadura del río Gorgos. Se llena de coches (unos 300). Tarde o temprano se tendrá que desmantelar. Pero no será este verano.
Los vecinos, cuya defensa jurídica la lleva José Aguilar, del despacho de abogados IURETECH, especialistas en urbanismo y medioambiente, no entienden la indolencia de las administraciones. Insisten en que la Vía Augusta proporciona una gran bolsa de aparcamiento. No le ven ningún sentido a que, en estos tiempos de recuperar espacios para los peatones, se siga permitiendo en Xàbia que los coches invadan la primera línea litoral.
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