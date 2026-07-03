Benissa presenta “Viu l’Estiu 2026”, una completa programación cultural, festiva y turística para todos los públicos
Vuelve uno de los grandes atractivos de todos los veranos, el cine al aire libre tanto en el casco urbano como en la playa de la Fustera
Una singularidad de Benissa: las fiestas en las partidas rurales de Pedramala, Benimarco, Lleus, Santa Anna, Pinos, La Fustera, Pouet de Berdica, Benimarraig o Canor
El Ayuntamiento de Benissa presenta la programación de “Viu l’Estiu 2026”, una propuesta estival amplia y diversa que llenará el municipio de actividad durante los meses de julio, agosto y septiembre. Música en directo, cine al aire libre, visitas guiadas, fiestas en las partidas rurales, actividades culturales y propuestas familiares conforman una agenda pensada tanto para residentes como para visitantes.
El mes de julio arranca con fuerza con el Festival SONE, que ofrecerá diferentes espectáculos musicales en espacios emblemáticos del municipio como la Pinada de Selva, la Placeta Vella o la Plaça del Convent. Actuaciones como “Babalú Route 66”, el espectáculo flamenco de Irene Carrión y Óscar Zoilo, el Cuarteto de Cuerda Valencia y Salsa Crew marcarán el inicio de una programación que apuesta por la calidad artística y la variedad de estilos.
Durante todo el verano, las visitas guiadas “Atardeceres con historia” permitirán descubrir el patrimonio de Benissa en diferentes idiomas, mientras que las noches de luna llena se podrá disfrutar de visitas nocturnas por el Paseo Ecológico. Además, vuelve uno de los grandes atractivos de todos los veranos, el cine al aire libre tanto en el casco urbano como en la playa de la Fustera.
Las fiestas de las partidas, una de las tradiciones más arraigadas en el municipio, tendrán un papel protagonista a lo largo de todo el verano, con celebraciones en Pedramala, Benimarco, Lleus, Santa Anna, Pinos, La Fustera, Pouet de Berdica, Benimarraig o Canor, entre otras.
La programación incluye también exposiciones como “Llar al ras” del GAB, y conciertos de agrupaciones locales, la Rondalla Cultural de Benissa o la Colla El Riberer. La programación culminará con la segunda edición del Festival Benissa En Corto, la Fiesta del Moscatell y la elección de las Reinas de Fiestas Puríssima Xiqueta 2027.
Yoga y pilates al aire libre
Además, se mantienen servicios y actividades complementarias como yoga y pilates al aire libre, la escuela de verano para los más pequeños, el mercadillo filatélico dominical, así como el servicio de vigilancia y socorrismo en las playas del municipio.
Por otro lado, un año más, hasta el 27 de septiembre, estará disponible el Benibús, servicio de transporte gratuito desde el pueblo hasta la zona de la costa. Además, coincidiendo con la apertura de la Piscina del Collao, hasta el 7 de septiembre también estará disponible el servicio de autobús gratuito.
Con “Viu l’Estiu 2026”, Benissa reafirma su apuesta por una oferta turística y cultural de calidad, basada en la dinamización del municipio, la puesta en valor de sus espacios y tradiciones, y la creación de experiencias para todos los públicos.
Programación completa:https://www.ajbenissa.es/programacion-viu-lestiu-2026/
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