Calp financiará con 280.000 euros de fondos europeos las reparaciones de sus paseos marítimos

Las obras de rehabilitación de los paseos marítimos de Calp, el de la Fossa y Arenal-Bol, llevadas a cabo en los últimos meses han sido incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados (PRTR) financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation.

Las obras en el paseo marítimo de la Fossa han consistido en la reconstrucción y adecuación del tramo de muro de mampostería situado entre los puntos M-61 y M-63, que resultó dañado por el temporal del 14 de agosto de 2024. Los trabajos han permitido restituir el muro afectado y garantizar así la seguridad de los peatones y usuarios del paseo en uno de los puntos más concurridos del litoral calpino. El temporal provocó el desplome parcial de la estructura y el deterioro del pavimento, por lo que ha sido necesario intervenir para evitar nuevos desprendimientos y asegurar la estabilidad de la zona. Estas obras han tenido un coste de 120.244,67 euros.

Mientras, las obras en el paseo marítimo del Arenal-Bol han conllevado la adecuación del pavimento, la consolidación de la mureta de mampostería y el reemplazo de las piezas de coronación que se encontraban en mal estado de conservación. Se han ejecutado con un montante de 158.611,28 euros.

De esta manera, estas dos actuaciones, que rozan los 280.000 euros, serán financiadas con fondos Next Generation.

El Museu de la Festa

Por otro lado, en relación con el Museu de la Festa, finalmente se financiará parte de la redacción del proyecto, concretamente 46.787,58 euros del total que asciende a 56.576,43 euros, y no las obras, dado que el periodo de ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística concluyó este martes 30 de junio y los trabajos de construcción aún no están finalizados.

De hecho, el Ayuntamiento de Calp aprobó en el pleno de mayo, dentro de la modificación de crédito procedente del remanente de tesorería, una partida de 401.722 euros con la que asumirá la totalidad de los costes de los trabajos de construcción, cuyo importe total asciende a 1.531.720,85 euros.

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Además, se han incorporado al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, la redacción del proyecto de varias iniciativas ya incluidas en el PSTD y, que también serán costeadas con fondos Next Generation: la redacción del proyecto de la instalación de puntos wifi en varios puntos del municipio (7.999,99 euros), parte de la redacción del proyecto de la instalación de fondeos ecológicos (5.347,80 euros del total que son 15.200 euros), la redacción del proyecto de la remodelación del carril bici en la avenida de los Ejércitos Españoles (12.644,63 euros) así como la dirección de obra de este último proyecto (8.919,31 euros).