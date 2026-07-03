Calp otorgará el premio Jaume Pastor i Fluixà 9 d'Octubre al real club náutico

El Consejo Asesor de Condecoraciones del Ayuntamiento de Calp, reunido en sesión extraordinaria el pasado 16 de junio, ha acordado por unanimidad proponer al Pleno municipal el otorgamiento del Premio “Jaume Pastor i Fluixà 9 d’Octubre” al Real Club Náutico de Calpe, así como diversas distinciones honoríficas a personas y entidades del municipio con motivo del acto institucional del 9 d’Octubre.

La propuesta aprobada por el Consejo reconoce la trayectoria y aportación del Real Club Náutico de Calpe, entidad estrechamente vinculada a la vida social, deportiva y marítima del municipio, y plantea que reciba uno de los máximos reconocimientos institucionales que concede el Ayuntamiento de Calp.

Además, el Consejo Asesor de Condecoraciones ha propuesto la concesión de la Medalla al Mérito Ciudadano a Visitadoras de Enfermos; la Medalla al Mérito Deportivo a Josep Caballero; la Medalla al Mérito Turístico a Carmen Ibáñez Pascual; la Medalla al Mérito Cultural a Ginés Marco Perles; la Medalla al Mérito Empresarial a Joyería Tere; y el Premi Jove a Andrés Crespo Pérez.

Asimismo, se ha acordado proponer la concesión de la Corbata de la Villa de Calp a la asociación Amistades Francófonas de la Marina Alta (LAFMA), en reconocimiento a su labor y vinculación con el municipio.

Estas propuestas serán presentadas en el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento que se celebrará el próximo martes 7 de julio a las 16:30 horas para su aprobación definitiva, paso previo a la entrega oficial de las distinciones en el acto institucional del 9 d’Octubre.

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Con estos reconocimientos, el Ayuntamiento de Calp pone en valor la contribución de personas, colectivos y entidades que, desde distintos ámbitos, ayudan a construir municipio y a reforzar la identidad social, cultural, económica y asociativa de Calp.