Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Videopodcast accidente metroAviso amarillo por calorPedro Martinez Valencia BasketOla calor Comunitat ValencianaConcierto ChayanneCrimen AlicanteFestival techno Port de Sagunt
instagramlinkedin

Calp otorgará el premio Jaume Pastor i Fluixà 9 d'Octubre al real club náutico

Los otros galardones: la Medalla al Mérito Ciudadano se entregará a las Visitadoras de Enfermos; la Medalla al Mérito Deportivo a Josep Caballero; la Medalla al Mérito Turístico a Carmen Ibáñez Pascual; la Medalla al Mérito Cultural a Ginés Marco Perles; la Medalla al Mérito Empresarial a Joyería Tere; y el Premi Jove a Andrés Crespo Pérez

La alcaldesa y los galardonados en la última edición de los premios 9 d'Octubre

La alcaldesa y los galardonados en la última edición de los premios 9 d'Octubre / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Teresa Andreu

Calp

El Consejo Asesor de Condecoraciones del Ayuntamiento de Calp, reunido en sesión extraordinaria el pasado 16 de junio, ha acordado por unanimidad proponer al Pleno municipal el otorgamiento del Premio “Jaume Pastor i Fluixà 9 d’Octubre” al Real Club Náutico de Calpe, así como diversas distinciones honoríficas a personas y entidades del municipio con motivo del acto institucional del 9 d’Octubre.

La propuesta aprobada por el Consejo reconoce la trayectoria y aportación del Real Club Náutico de Calpe, entidad estrechamente vinculada a la vida social, deportiva y marítima del municipio, y plantea que reciba uno de los máximos reconocimientos institucionales que concede el Ayuntamiento de Calp.

Además, el Consejo Asesor de Condecoraciones ha propuesto la concesión de la Medalla al Mérito Ciudadano a Visitadoras de Enfermos; la Medalla al Mérito Deportivo a Josep Caballero; la Medalla al Mérito Turístico a Carmen Ibáñez Pascual; la Medalla al Mérito Cultural a Ginés Marco Perles; la Medalla al Mérito Empresarial a Joyería Tere; y el Premi Jove a Andrés Crespo Pérez.

Asimismo, se ha acordado proponer la concesión de la Corbata de la Villa de Calp a la asociación Amistades Francófonas de la Marina Alta (LAFMA), en reconocimiento a su labor y vinculación con el municipio.

Estas propuestas serán presentadas en el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento que se celebrará el próximo martes 7 de julio a las 16:30 horas para su aprobación definitiva, paso previo a la entrega oficial de las distinciones en el acto institucional del 9 d’Octubre.

Noticias relacionadas

Con estos reconocimientos, el Ayuntamiento de Calp pone en valor la contribución de personas, colectivos y entidades que, desde distintos ámbitos, ayudan a construir municipio y a reforzar la identidad social, cultural, económica y asociativa de Calp.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
  2. Más y más atunes: el espectáculo de descargar los enormes túnidos en el puerto de Xàbia
  3. Muere un vecino de 43 en Dénia tras reñir con otro residente, que le propinó un puñetazo y tiró al suelo
  4. Un joven fallece al precipitarse del acantilado en la cala Advocat de Benissa
  5. Sospechoso accidente en la AP-7 entre Ondara y Benissa: el conductor de uno de los coches escapa a la carrera por los bancales
  6. La puerta azul se pone verde: los docentes transforman un icono turístico valenciano y de Xàbia
  7. Ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida': Vicent Grimalt dimite tras 11 años de alcalde de Dénia y repite en su discurso las palabras 'estima corazón pálpito' y 'latido
  8. Trágica riña vecinal en Dénia: el presunto homicida y la víctima vivían pared con pared y se enzarzaban por el ruido y la ocupación del aparcamiento

Calp otorgará el premio Jaume Pastor i Fluixà 9 d'Octubre al real club náutico

Calp otorgará el premio Jaume Pastor i Fluixà 9 d'Octubre al real club náutico

Vivienda, empleo y turismo: Levante-EMV pone a debate los retos de la Marina Alta

Vivienda, empleo y turismo: Levante-EMV pone a debate los retos de la Marina Alta

Benissa presenta “Viu l’Estiu 2026”, una completa programación cultural, festiva y turística para todos los públicos

Benissa presenta “Viu l’Estiu 2026”, una completa programación cultural, festiva y turística para todos los públicos

Dénia se echa flores: planta más de 600 dipladenias en los arriates de la Glorieta y de las plazas del Consell y María Hervás

Dénia se echa flores: planta más de 600 dipladenias en los arriates de la Glorieta y de las plazas del Consell y María Hervás

Calp financiará con 280.000 euros de fondos europeos las reparaciones de sus paseos marítimos

Calp financiará con 280.000 euros de fondos europeos las reparaciones de sus paseos marítimos

Calp presenta una programació cultural d’estiu que omplirà de música, cine i espectacles els carrers, les places i les platges

Calp presenta una programació cultural d’estiu que omplirà de música, cine i espectacles els carrers, les places i les platges

Calp presenta una programación cultural de verano que llenará de música, cine y espectáculos las calles, plazas y playas

Calp presenta una programación cultural de verano que llenará de música, cine y espectáculos las calles, plazas y playas

El triste final del arruí de Dénia: ¿Se pudo capturar en lugar de abatirlo a tiros?

El triste final del arruí de Dénia: ¿Se pudo capturar en lugar de abatirlo a tiros?
Tracking Pixel Contents