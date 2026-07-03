Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en ValenciaVideopodcast accidente metroOla calor Comunitat ValencianaEmpleo Edwardsrobo SorollaImserso Comunidad ValencianaParque acuático Comunitat Valenciana
instagramlinkedin

Calp presenta una programación cultural de verano que llenará de música, cine y espectáculos las calles, plazas y playas

Tendrá un papel destacado el talento local con actuaciones en la Plaza de la Iglesia, que volverá a convertirse en un escenario para conciertos en formato más cercano e íntimo

Calp bulle este verano de cultura; en la imagen, la Casa de Cultura Jaume Pastor i Fluixà

Calp bulle este verano de cultura; en la imagen, la Casa de Cultura Jaume Pastor i Fluixà / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Teresa Andreu

Calp

El Ayuntamiento de Calp, a través de la Concejalía de Cultura, ha presentado la programación cultural para los meses de julio y agosto, una agenda estival que volverá a llenar de actividad distintos espacios del municipio con propuestas dirigidas a todos los públicos.

La programación de este verano destaca por su variedad y por su apuesta por combinar propuestas innovadoras con actividades ya consolidadas dentro de la oferta cultural del municipio. La Casa de Cultura Jaume Pastor i Fluixà volverá a ser el eje principal de esta agenda, albergando exposiciones y distintas iniciativas artísticas, al tiempo que la programación se extenderá también a plazas, calles, playas y enclaves emblemáticos de Calp.

Todas las propuestas culturales de Calp

Todas las propuestas culturales de Calp / Levante-EMV

La música será uno de los grandes protagonistas de esta programación estival, con conciertos de distintos géneros pensados para llegar a públicos diversos. Entre las propuestas previstas, tendrá un papel destacado el talento local, con actuaciones en la Plaza de la Iglesia, que volverá a convertirse en un escenario para conciertos en formato más cercano e íntimo.

Cine en las playas, ritmo en el casco antiguo

El cine al aire libre volverá asimismo a formar parte de la programación cultural del verano con nuevas sesiones en las playas del Arenal-Bol y la Fossa, una iniciativa ya consolidada que combina ocio familiar, cultura y disfrute del entorno litoral.

Tambores de tolerancia y orgullo en el CalpPride

Tambores de tolerancia y orgullo en el CalpPride

Alfons Padilla

La cultura también saldrá al encuentro de vecinos y visitantes a través de actividades en la vía pública. El casco antiguo acogerá actuaciones de batucada que aportarán ritmo y dinamización a sus calles, mientras que el paseo marítimo será escenario de pasacalles de gran formato visual y colorido, reforzando la presencia de la actividad cultural en diferentes puntos del municipio.

La programación incluirá además un calendario de visitas guiadas orientadas a divulgar de forma amena el patrimonio, la historia y la identidad local, ampliando así las opciones de turismo cultural durante los meses de mayor afluencia de visitantes.

Noticias relacionadas

Accede a la página web de cultura aquí: https://cultura.calp.es/

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
  2. Más y más atunes: el espectáculo de descargar los enormes túnidos en el puerto de Xàbia
  3. Muere un vecino de 43 en Dénia tras reñir con otro residente, que le propinó un puñetazo y tiró al suelo
  4. Un joven fallece al precipitarse del acantilado en la cala Advocat de Benissa
  5. Sospechoso accidente en la AP-7 entre Ondara y Benissa: el conductor de uno de los coches escapa a la carrera por los bancales
  6. La puerta azul se pone verde: los docentes transforman un icono turístico valenciano y de Xàbia
  7. Ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida': Vicent Grimalt dimite tras 11 años de alcalde de Dénia y repite en su discurso las palabras 'estima corazón pálpito' y 'latido
  8. Trágica riña vecinal en Dénia: el presunto homicida y la víctima vivían pared con pared y se enzarzaban por el ruido y la ocupación del aparcamiento

Calp presenta una programación cultural de verano que llenará de música, cine y espectáculos las calles, plazas y playas

Calp presenta una programación cultural de verano que llenará de música, cine y espectáculos las calles, plazas y playas

El triste final del arruí de Dénia: ¿Se pudo capturar en lugar de abatirlo a tiros?

El triste final del arruí de Dénia: ¿Se pudo capturar en lugar de abatirlo a tiros?

Xàbia da luz (luz solar) a su piscina: las placas fotovoltaicas reducirán en más de la mitad la factura eléctrica, ahora de 8.000 euros al mes

Xàbia da luz (luz solar) a su piscina: las placas fotovoltaicas reducirán en más de la mitad la factura eléctrica, ahora de 8.000 euros al mes

Aprender a mirar, a trenzar y a modelar: los talleres de cultura hacen pueblo en Xàbia

Aprender a mirar, a trenzar y a modelar: los talleres de cultura hacen pueblo en Xàbia

Pego vivirá un gran verano de música, historia y naturaleza

Pego vivirá un gran verano de música, historia y naturaleza

Calp rebaixa el soroll de l’estiu

Calp rebaixa el soroll de l’estiu

Intenta embarcar en el puerto de Dénia más de mil botellas de "gas de la risa"

Intenta embarcar en el puerto de Dénia más de mil botellas de "gas de la risa"

Xàbia vivirá otro verano con coches invadiendo la primera línea: Costas no urge ahora a desmantelar el aparcamiento ilegal

Xàbia vivirá otro verano con coches invadiendo la primera línea: Costas no urge ahora a desmantelar el aparcamiento ilegal
Tracking Pixel Contents