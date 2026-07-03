Calp presenta una programación cultural de verano que llenará de música, cine y espectáculos las calles, plazas y playas
Tendrá un papel destacado el talento local con actuaciones en la Plaza de la Iglesia, que volverá a convertirse en un escenario para conciertos en formato más cercano e íntimo
El Ayuntamiento de Calp, a través de la Concejalía de Cultura, ha presentado la programación cultural para los meses de julio y agosto, una agenda estival que volverá a llenar de actividad distintos espacios del municipio con propuestas dirigidas a todos los públicos.
La programación de este verano destaca por su variedad y por su apuesta por combinar propuestas innovadoras con actividades ya consolidadas dentro de la oferta cultural del municipio. La Casa de Cultura Jaume Pastor i Fluixà volverá a ser el eje principal de esta agenda, albergando exposiciones y distintas iniciativas artísticas, al tiempo que la programación se extenderá también a plazas, calles, playas y enclaves emblemáticos de Calp.
La música será uno de los grandes protagonistas de esta programación estival, con conciertos de distintos géneros pensados para llegar a públicos diversos. Entre las propuestas previstas, tendrá un papel destacado el talento local, con actuaciones en la Plaza de la Iglesia, que volverá a convertirse en un escenario para conciertos en formato más cercano e íntimo.
Cine en las playas, ritmo en el casco antiguo
El cine al aire libre volverá asimismo a formar parte de la programación cultural del verano con nuevas sesiones en las playas del Arenal-Bol y la Fossa, una iniciativa ya consolidada que combina ocio familiar, cultura y disfrute del entorno litoral.
La cultura también saldrá al encuentro de vecinos y visitantes a través de actividades en la vía pública. El casco antiguo acogerá actuaciones de batucada que aportarán ritmo y dinamización a sus calles, mientras que el paseo marítimo será escenario de pasacalles de gran formato visual y colorido, reforzando la presencia de la actividad cultural en diferentes puntos del municipio.
La programación incluirá además un calendario de visitas guiadas orientadas a divulgar de forma amena el patrimonio, la historia y la identidad local, ampliando así las opciones de turismo cultural durante los meses de mayor afluencia de visitantes.
Accede a la página web de cultura aquí: https://cultura.calp.es/
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