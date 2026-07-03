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Declarado un nuevo incendio en Xàbia: el segundo en la misma pinada en ocho días

Protección Civil, la Policía Local, los bomberos voluntarios de Balcón al Mar y los bomberos del consorcio ya luchan contra las llamas

La rápida respuesta ha permitido frenar el avance de las llamas y se prevé controlar el fuego antes de que anochezca

La columna de humo en la densa pinada de Lluca y Tarraula

La columna de humo en la densa pinada de Lluca y Tarraula / Protección Civil de Benitatxell

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Han vuelto a saltar las alarmas en Xàbia. Sobre las 20.30 horas se ha declarado un incendio en una densa pinada de las partidas de Tarraula y Lluca. La columna de humo se ha divisado perfectamente desde el Poble Nou de Benitatxell. Las cámaras de ese municipio la han captado. En seguida se ha activado el dispositivo de extinción. El fuego se sitúa en la misma zona donde la tarde de Sant Joan, hace ahora 8 días, ya se originó otro incendio.

Las llamas del incendio que se ha declarado esta tarde en Xàbia

Las llamas del incendio que se ha declarado esta tarde en Xàbia / Levante-EMV

Han acudido Protección Civil de Xàbia y de Benitatxell, la Policía Local de los dos municipios y los bomberos voluntarios de Balcón al Mar. También han llegado ahora, sobre las 21 horas, los bomberos del consorcio de Alicante. Todos luchan ya contra las llamas. Hoy, al contrario que la tarde de Sant Joan, sí sopla viento. La rapidísima respuesta ha permitido frenar el avance de las llamas. Se prevé controlar el incendio antes de que anochezca. Se ha tenido que cortar el Camí Vell de Teulada.

Protección Civil y los bomberos han frenado el avance de las llamas

Protección Civil y los bomberos han frenado el avance de las llamas / Levante-EMV

Se afanan por controlar el fuego cuanto antes

Hay chalés cerca, pero, en principio, no se ha tenido que desalojar a nadie. La hora, ya al atardecer, ha impedido que actuaran los medios aéreos. De ahí que los bomberos y voluntarios se estén afanando en controlar rápidamente las llamas. La pinada es bastante espesa.

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Que se repita un incendio en la misma zona en algo más de una semana ya empieza a escamar en Xàbia. El municipio no baja la guardia con el fuego.

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