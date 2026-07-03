El triste final del arruí de Dénia: ¿Se pudo capturar en lugar de abatirlo a tiros?
Dénia Cultura Sostenible lanza una petición online para exigir que se investigue por qué se disparó al animal, que se había refugiado en la ladera del castillo, en lugar de atraparlo y reintroducirlo en las montañas
Hay precedentes con final muy distinto: en el verano de 2022 se logró atrapar a una cabra del Atlas que trotaba junto a la Muralla Roja de Calp; luego se la soltó en la Serra d'Oltà
La peripecia del arruí era simpática. Se atrevió a meterse en la inhóspita ciudad. Trotó por las calles de Dénia en horas de poco tráfico y generando más sorpresa que susto. Pero la cosa ha acabado mal. Y ha dejado un sabor amargo entre los vecinos. El animal escapó de las calles y se refugió en la escarpada ladera norte del castillo. Ese roquedal le iba más a su naturaleza salvaje. Los vecinos captaron fotos (magnífica la de Rosana Abril) del animal enseñoreado en la fortaleza. Se puso en marcha la operación para capturarlo. La Policía Local aseguró el perímetro. Los técnicos de la conselleria de Medio Ambiente se hicieron cargo de atrapar al animal. En principio, lo iban a capturar. Llevaban redes y dardos sedantes. Pero, al final, optaron por disparar al animal y abatirlo.
¿Se pudo evitar? Los técnicos temían que el arruí escapara, asustado, y volviera a las calles de la ciudad. Una cabra del Atlas trotando en hora punta era un peligro. Además, también tuvieron en cuenta que el arruí no es una especie autóctona, sino que se introdujo en la Península con fines cinegéticos. Estos animales han encontrado en las montañas de la Marina Alta un entorno ideal para vivir y reproducirse. Pero, claro, no es lo mismo cazar un arruí en plena montaña que abatirlo en el corazón urbano de Dénia. El tristísimo final de esta cabra ha conmovido a Dénia, le ha tocado el corazón.
Además, la historia del arruí llega justo días antes de iniciarse los "bous a la mar". El actual gobierno local (PSPV y Compromís) suprimió las sesiones de mediodía para evitar estrés de calor y sufrimiento a los animales. También se vela por el público, que aguantaba a pleno sol esas infernales sesiones taurinas.
"Indignante e inaceptable"
Los disparos que abatieron al arruí tienen eco. El colectivo Dénia Cultura Sostenible ha lanzado una petición online para que se abra un expediente y se investigue por qué se mató al animal en lugar de capturarlo y luego reintroducirlo en las montañas. Califican la muerte del arruí de "indignante e inaceptable". Afirman que esta cabra del Atlas, que estaba desorientada y buscó refugio en la Dénia más agreste, la de la ladera norte del castillo, no representaba un peligro real. Este colectivo considera que con paciencia y un protocolo adecuado se podía haber atrapado con vida al arruí.
Hay precedentes de actuaciones con un final muy distinto. En el verano de 2022, un arruí paseó por las urbanizaciones de Calp. Los vecinos lo fotografiaron junto a la icónica Muralla Roja de Ricardo Bofill. Había bajado desde la Serra d'Oltà. Los agentes de la Policía Local y los trabajadores del Servicio Municipal de Protección de Animales lo atraparon. Luego lo soltaron en la sierra.
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